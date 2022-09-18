https://ria.ru/20220918/vizy-1817476558.html

Какие страны Европы выдают туристические визы россиянам

Какие страны Европы выдают туристические визы россиянам - РИА Новости, 18.09.2022

Какие страны Европы выдают туристические визы россиянам

Подготовка поездки в Европу с отменой упрощенного визового режима превращается в долгий, утомительный и довольно дорогой квест. Как показал опрос, лишь каждый... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T11:02

2022-09-18T11:02

2022-09-18T11:02

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Подготовка поездки в Европу с отменой упрощенного визового режима превращается в долгий, утомительный и довольно дорогой квест. Как показал опрос, лишь каждый одиннадцатый россиянин готов побороться за разрешение на въезд в ЕС. О том, какие страны больше не выдают туристические визы, а какие пока продолжают проявлять лояльность, – в инфографике РИА Новости.

европа

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

европа, туризм, новости - туризм, путешествия, визы, шенгенская виза, санкции в отношении россии, инфографика