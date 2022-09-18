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Какие страны Европы выдают туристические визы россиянам - РИА Новости, 18.09.2022
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Какие страны Европы выдают туристические визы россиянам
Какие страны Европы выдают туристические визы россиянам - РИА Новости, 18.09.2022
Какие страны Европы выдают туристические визы россиянам
Подготовка поездки в Европу с отменой упрощенного визового режима превращается в долгий, утомительный и довольно дорогой квест. Как показал опрос, лишь каждый... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T11:02
2022-09-18T11:02
инфографика
европа
туризм
новости - туризм
путешествия
визы
шенгенская виза
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Подготовка поездки в Европу с отменой упрощенного визового режима превращается в долгий, утомительный и довольно дорогой квест. Как показал опрос, лишь каждый одиннадцатый россиянин готов побороться за разрешение на въезд в ЕС. О том, какие страны больше не выдают туристические визы, а какие пока продолжают проявлять лояльность, – в инфографике РИА Новости.
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европа, туризм, новости - туризм, путешествия, визы, шенгенская виза, санкции в отношении россии, инфографика
Инфографика, Европа, Туризм, Новости - Туризм, Путешествия, Визы, Шенгенская виза, Санкции в отношении России
11:02 18.09.2022
 

Какие страны Европы выдают туристические визы россиянам

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Подготовка поездки в Европу с отменой упрощенного визового режима превращается в долгий, утомительный и довольно дорогой квест. Как показал опрос, лишь каждый одиннадцатый россиянин готов побороться за разрешение на въезд в ЕС. О том, какие страны больше не выдают туристические визы, а какие пока продолжают проявлять лояльность, – в инфографике РИА Новости.
Какие страны Европы выдают туристические визы россиянамКакие страны Европы выдают туристические визы россиянам
 
ИнфографикаЕвропаТуризмНовости - ТуризмПутешествияВизыШенгенская визаСанкции в отношении России
 
 
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