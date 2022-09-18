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Какие страны Европы выдают туристические визы россиянам
Какие страны Европы выдают туристические визы россиянам - РИА Новости, 18.09.2022
Какие страны Европы выдают туристические визы россиянам
Подготовка поездки в Европу с отменой упрощенного визового режима превращается в долгий, утомительный и довольно дорогой квест. Как показал опрос, лишь каждый... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T11:02
2022-09-18T11:02
2022-09-18T11:02
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Подготовка поездки в Европу с отменой упрощенного визового режима превращается в долгий, утомительный и довольно дорогой квест. Как показал опрос, лишь каждый одиннадцатый россиянин готов побороться за разрешение на въезд в ЕС. О том, какие страны больше не выдают туристические визы, а какие пока продолжают проявлять лояльность, – в инфографике РИА Новости.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, туризм, новости - туризм, путешествия, визы, шенгенская виза, санкции в отношении россии, инфографика
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