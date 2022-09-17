https://ria.ru/20220917/vizy-1817189665.html

Эксперты узнали, сколько россиян готовы "бороться" за шенгенскую визу

Эксперты узнали, сколько россиян готовы "бороться" за шенгенскую визу - РИА Новости, 17.09.2022

Эксперты узнали, сколько россиян готовы "бороться" за шенгенскую визу

Лишь каждый одиннадцатый россиянин не оставит попыток получить шенгенскую визу для путешествий в Европе на фоне введенных ограничений, говорится в исследовании... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T03:04

2022-09-17T03:04

2022-09-17T03:04

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Лишь каждый одиннадцатый россиянин не оставит попыток получить шенгенскую визу для путешествий в Европе на фоне введенных ограничений, говорится в исследовании SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Изменения не повлияют на планы большинства россиян: 62 процента и не собирались в Европу. Откажутся от поездок в страны, где нужен шенген, 13 процентов респондентов", – выяснили специалисты, опросив три тысячи человек. При этом каждый одиннадцатый будет по-прежнему стараться получить визу для путешествий. Отказаться от поездок в Европу готов каждый пятый россиянин с доходом свыше 80 тысяч рублей в месяц. Кроме того, подобная принципиальность в большей степени свойственна респондентам старше 45 лет (15 процентов). Тех, кто готов преодолевать трудности ради шенгена, среди опрошенных до 34 лет почти вдвое больше, чем среди 35-44-летних. Респонденты, которые ранее выезжали в Европу от двух раз в год, сообщали о намерении побороться за визу в несколько раз чаще опрошенных без опыта подобных поездок (44 процента против пяти).С 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Это означает, что стоимость визы увеличилась с 35 до 80 евро, для ее получения нужно подавать больше документов, а сроки рассмотрения заявок выросли. При этом Латвия, Литва, Эстония и Польша требовали более жестких мер. В результате они договорились, что не будут пропускать россиян даже при наличии визы, выданной другими странами шенгенской зоны. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.

https://ria.ru/20220912/vizy-1815754005.html

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новости - туризм, европа, россия, польша, евросоюз, санкции в отношении россии, визы