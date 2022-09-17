https://ria.ru/20220917/vizy-1817189665.html
Эксперты узнали, сколько россиян готовы "бороться" за шенгенскую визу
Эксперты узнали, сколько россиян готовы "бороться" за шенгенскую визу - РИА Новости, 17.09.2022
Эксперты узнали, сколько россиян готовы "бороться" за шенгенскую визу
Лишь каждый одиннадцатый россиянин не оставит попыток получить шенгенскую визу для путешествий в Европе на фоне введенных ограничений, говорится в исследовании... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T03:04
2022-09-17T03:04
2022-09-17T03:04
туризм
новости - туризм
европа
россия
польша
евросоюз
санкции в отношении россии
визы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813559615_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_504ffe3359f22e24aad0dee8d1b1c2e3.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Лишь каждый одиннадцатый россиянин не оставит попыток получить шенгенскую визу для путешествий в Европе на фоне введенных ограничений, говорится в исследовании SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Изменения не повлияют на планы большинства россиян: 62 процента и не собирались в Европу. Откажутся от поездок в страны, где нужен шенген, 13 процентов респондентов", – выяснили специалисты, опросив три тысячи человек. При этом каждый одиннадцатый будет по-прежнему стараться получить визу для путешествий. Отказаться от поездок в Европу готов каждый пятый россиянин с доходом свыше 80 тысяч рублей в месяц. Кроме того, подобная принципиальность в большей степени свойственна респондентам старше 45 лет (15 процентов). Тех, кто готов преодолевать трудности ради шенгена, среди опрошенных до 34 лет почти вдвое больше, чем среди 35-44-летних. Респонденты, которые ранее выезжали в Европу от двух раз в год, сообщали о намерении побороться за визу в несколько раз чаще опрошенных без опыта подобных поездок (44 процента против пяти).С 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Это означает, что стоимость визы увеличилась с 35 до 80 евро, для ее получения нужно подавать больше документов, а сроки рассмотрения заявок выросли. При этом Латвия, Литва, Эстония и Польша требовали более жестких мер. В результате они договорились, что не будут пропускать россиян даже при наличии визы, выданной другими странами шенгенской зоны. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.
https://ria.ru/20220912/vizy-1815754005.html
европа
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813559615_225:594:1638:1654_1920x0_80_0_0_8cebd7c6166235f5249498e6b85696e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, европа, россия, польша, евросоюз, санкции в отношении россии, визы
Туризм, Новости - Туризм, Европа, Россия, Польша, Евросоюз, Санкции в отношении России, Визы
Эксперты узнали, сколько россиян готовы "бороться" за шенгенскую визу
SuperJob: только девять процентов россиян готовы бороться за шенгенскую визу
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Лишь каждый одиннадцатый россиянин не оставит попыток получить шенгенскую визу для путешествий в Европе на фоне введенных ограничений, говорится в исследовании SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Изменения не повлияют на планы большинства россиян: 62 процента и не собирались в Европу. Откажутся от поездок в страны, где нужен шенген, 13 процентов респондентов", – выяснили специалисты, опросив три тысячи человек. При этом каждый одиннадцатый будет по-прежнему стараться получить визу для путешествий.
Отказаться от поездок в Европу готов каждый пятый россиянин с доходом свыше 80 тысяч рублей в месяц. Кроме того, подобная принципиальность в большей степени свойственна респондентам старше 45 лет (15 процентов).
Тех, кто готов преодолевать трудности ради шенгена, среди опрошенных до 34 лет почти вдвое больше, чем среди 35-44-летних. Респонденты, которые ранее выезжали в Европу от двух раз в год, сообщали о намерении побороться за визу в несколько раз чаще опрошенных без опыта подобных поездок (44 процента против пяти).
С 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией
. Это означает, что стоимость визы увеличилась с 35 до 80 евро, для ее получения нужно подавать больше документов, а сроки рассмотрения заявок выросли. При этом Латвия, Литва
, Эстония
и Польша
требовали более жестких мер. В результате они договорились, что не будут пропускать россиян даже при наличии визы, выданной другими странами шенгенской зоны. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.