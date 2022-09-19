https://ria.ru/20220919/vezd-1817743810.html
Страны Балтии и Польша вводят запрет на въезд россиян
Страны Балтии и Польша вводят запрет на въезд россиян - РИА Новости, 19.09.2022
Страны Балтии и Польша вводят запрет на въезд россиян
Эстония, Латвия, Литва и Польша с сегодняшнего дня вводят запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах ЕС,... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T00:24
2022-09-19T00:24
2022-09-19T11:15
в мире
эстония
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
польша
литва
латвия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_90f3beefdaf86719ef48cffcfea5acb6.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 19 сен — РИА Новости. Эстония, Латвия, Литва и Польша с сегодняшнего дня вводят запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах ЕС, сообщает МИД Эстонии.Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились о приостановке действия Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. Таким образом, их получение станет более длительным, сложным и дорогим.Также там достигли договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд ее граждан на национальном уровне. После этого Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, для которых цель посещения Евросоюза заключается в туризме, бизнесе, спорте или культуре.Исключения в ЕС готовы сделать для водителей грузовиков, дипломатов, а также для тех, кто пересекает границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.Граждане России, владеющие недвижимостью в Эстонии, больше не смогут получить визу для посещения страны, а управление имуществом им теперь придется осуществлять дистанционно.Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила мнение, что посещение территории Евросоюза — это "привилегия, а не право". Она добавила, что из-за закрытия воздушного сообщения с Россией, единственной возможностью для ее граждан попасть в Европу стал проезд через три страны — Эстонию, Финляндию и Латвию, которые несут наибольшую нагрузку.С 18 августа Таллин запретила въезд гражданам России с выданной в Эстонии шенгенской визой, но въезд в республику с визами других государств ЕС оставался возможнм.Ранее Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили принимать у россиян документы на оформление туристических виз.МИД Финляндии сообщил, что не рекомендовал правительству страны применять эстонскую ограничительную визовую практику против россиян с шенгенскими визами. В ведомстве подчеркнули, что подобные решения противоречат Шенгенскому кодексу. С 19 сентября Финляндия остается единственным государством ЕС, куда россияне могут въезжать через сухопутную границу.
https://ria.ru/20220908/vezd-1815465248.html
https://ria.ru/20220918/turizm-1817618354.html
https://ria.ru/20220913/otkaz-1816412593.html
эстония
россия
польша
литва
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_a31f632cf30032e71cfe7ec7b5d802f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, польша, литва, латвия, новости - туризм
В мире, Эстония, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Польша, Литва, Латвия, Туризм, Новости - Туризм
ХЕЛЬСИНКИ, 19 сен — РИА Новости. Эстония, Латвия, Литва и Польша с сегодняшнего дня вводят запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах ЕС, сообщает МИД Эстонии.
Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге
1 сентября договорились о приостановке действия Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС
. Таким образом, их получение станет более длительным, сложным и дорогим.
Также там достигли договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд ее граждан на национальном уровне. После этого Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, для которых цель посещения Евросоюза заключается в туризме, бизнесе, спорте или культуре.
Исключения в ЕС готовы сделать для водителей грузовиков, дипломатов, а также для тех, кто пересекает границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.
Граждане России, владеющие недвижимостью в Эстонии, больше не смогут получить визу для посещения страны, а управление имуществом им теперь придется осуществлять дистанционно.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас
выразила мнение, что посещение территории Евросоюза — это "привилегия, а не право". Она добавила, что из-за закрытия воздушного сообщения с Россией, единственной возможностью для ее граждан попасть в Европу
стал проезд через три страны — Эстонию, Финляндию
и Латвию, которые несут наибольшую нагрузку.
С 18 августа Таллин запретила въезд гражданам России с выданной в Эстонии шенгенской визой, но въезд в республику с визами других государств ЕС оставался возможнм.
Ранее Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия
, Словакия
, Дания
, Бельгия
и Нидерланды
прекратили принимать у россиян документы на оформление туристических виз.
МИД Финляндии сообщил, что не рекомендовал правительству страны применять эстонскую ограничительную визовую практику против россиян с шенгенскими визами. В ведомстве подчеркнули, что подобные решения противоречат Шенгенскому кодексу. С 19 сентября Финляндия остается единственным государством ЕС, куда россияне могут въезжать через сухопутную границу.