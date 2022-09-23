https://ria.ru/20220923/finlyandiya-1819023038.html

Финляндия ограничит въезд россиянам

Финляндия ограничит въезд россиянам - РИА Новости, 23.09.2022

Финляндия ограничит въезд россиянам

Принципиальное решение об ограничении въезда в Финляндию граждан России и выдачи им виз принято на совместном заседании в пятницу президента Финляндии Саули... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:48

2022-09-23T17:48

2022-09-23T17:49

в мире

саули ниинисте

пекка хаависто

санна марин

финляндия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 сен — РИА Новости. Принципиальное решение об ограничении въезда в Финляндию граждан России и выдачи им виз принято на совместном заседании в пятницу президента Финляндии Саули Ниинистё, комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности, следует из сообщения канцелярии президента Финляндии.Дата начала ограничений не указывается."В пятницу, 23 сентября, президент республики и комитет Совета министров по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии", - говорится в сообщении.Как сообщают финские СМИ, дополнительная информация будет озвучена главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто в 18.45 мск на пресс-брифинге.С 19 сентября Финляндия стала единственной страной ЕС с сухопутной границей с РФ, открытой для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами. Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.В Финляндии продолжается обсуждение дальнейших визовых ограничений для россиян на фоне проводимой на Украине специальной военной операции. Ранее свои предложения о дальнейшем ужесточении выдачи виз россиянам высказали президент Финляндии Саули Ниинистё, глава МИД Пекка Хаависто, премьер-министр Санна Марин. Власти настаивают на едином решении ЕС по ограничению выдачи виз россиянам.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением шенгенских виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ РФ должен быть не обязательно зеркальным, надо учитывать прежде всего собственные интересы.

https://ria.ru/20220921/gaz-1818307783.html

https://ria.ru/20220923/alyans-1818825277.html

https://ria.ru/20220922/vizy-1818577495.html

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в мире, саули ниинисте, пекка хаависто, санна марин, финляндия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии