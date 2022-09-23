11:13 23.09.2022 (обновлено: 14:35 23.09.2022)
СМИ: Эрдоган поручил разработать с Россией альтернативы системе "Мир"
Эрдоган поручил министрам разработать с Россией альтернативы платежной системе "Мир"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил членам правительства совместно с Москвой разработать альтернативы российской платежной системе "Мир", сообщил корреспондент телеканала A Haber.
"Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме", — передает СМИ.
Позже и сам президент заявил журналистам, что Турция "сосредоточится не только на событиях с картой, но и на альтернативах".
"Мы продолжим работу над тем, что мы можем сделать, какие шаги предпринять, какие варианты у нас на руках", — сказал он.
В минувший понедельник турецкие Ишбанк и Денизбанк сообщили РИА Новости, что прекращают обслуживать карты "Мир" из-за антироссийских санкций США и Великобритании. Эрдоган заявил, что в пятницу примет решение по дальнейшему использованию российских банковских карт в стране. Как пишет газета Yeni Şafak, Турция на государственном уровне уже много лет следует принципу соблюдать только санкции ООН.
В пресс-службе российской платежной системы РИА Новости пояснили, что прием карт "Мир" за рубежом зависит, в частности, от позиции самих банков.