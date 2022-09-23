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СМИ: Эрдоган поручил разработать с Россией альтернативы системе "Мир" - РИА Новости, 23.09.2022
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Туризм
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СМИ: Эрдоган поручил разработать с Россией альтернативы системе "Мир"
СМИ: Эрдоган поручил разработать с Россией альтернативы системе "Мир" - РИА Новости, 23.09.2022
СМИ: Эрдоган поручил разработать с Россией альтернативы системе "Мир"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил членам правительства совместно с Москвой разработать альтернативы российской платежной системе "Мир", сообщил... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:13
2022-09-23T14:35
россия
турция
технологии
санкции в отношении россии
реджеп тайип эрдоган
туризм
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АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил членам правительства совместно с Москвой разработать альтернативы российской платежной системе "Мир", сообщил корреспондент телеканала A Haber.Позже и сам президент заявил журналистам, что Турция "сосредоточится не только на событиях с картой, но и на альтернативах"."Мы продолжим работу над тем, что мы можем сделать, какие шаги предпринять, какие варианты у нас на руках", — сказал он.В минувший понедельник турецкие Ишбанк и Денизбанк сообщили РИА Новости, что прекращают обслуживать карты "Мир" из-за антироссийских санкций США и Великобритании. Эрдоган заявил, что в пятницу примет решение по дальнейшему использованию российских банковских карт в стране. Как пишет газета Yeni Şafak, Турция на государственном уровне уже много лет следует принципу соблюдать только санкции ООН.В пресс-службе российской платежной системы РИА Новости пояснили, что прием карт "Мир" за рубежом зависит, в частности, от позиции самих банков.
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россия, турция, технологии, санкции в отношении россии, реджеп тайип эрдоган, новости - туризм
Россия, Турция, Технологии, Санкции в отношении России, Реджеп Тайип Эрдоган, Туризм, Новости - Туризм
11:13 23.09.2022 (обновлено: 14:35 23.09.2022)
 
СМИ: Эрдоган поручил разработать с Россией альтернативы системе "Мир"

Эрдоган поручил министрам разработать с Россией альтернативы платежной системе "Мир"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил членам правительства совместно с Москвой разработать альтернативы российской платежной системе "Мир", сообщил корреспондент телеканала A Haber.
"Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме", — передает СМИ.
Позже и сам президент заявил журналистам, что Турция "сосредоточится не только на событиях с картой, но и на альтернативах".
"Мы продолжим работу над тем, что мы можем сделать, какие шаги предпринять, какие варианты у нас на руках", — сказал он.
В минувший понедельник турецкие Ишбанк и Денизбанк сообщили РИА Новости, что прекращают обслуживать карты "Мир" из-за антироссийских санкций США и Великобритании. Эрдоган заявил, что в пятницу примет решение по дальнейшему использованию российских банковских карт в стране. Как пишет газета Yeni Şafak, Турция на государственном уровне уже много лет следует принципу соблюдать только санкции ООН.
В пресс-службе российской платежной системы РИА Новости пояснили, что прием карт "Мир" за рубежом зависит, в частности, от позиции самих банков.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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