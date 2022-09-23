https://ria.ru/20220923/mir-1818876079.html

СМИ: Эрдоган поручил разработать с Россией альтернативы системе "Мир"

СМИ: Эрдоган поручил разработать с Россией альтернативы системе "Мир" - РИА Новости, 23.09.2022

СМИ: Эрдоган поручил разработать с Россией альтернативы системе "Мир"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил членам правительства совместно с Москвой разработать альтернативы российской платежной системе "Мир", сообщил... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:13

2022-09-23T11:13

2022-09-23T14:35

россия

турция

технологии

санкции в отношении россии

реджеп тайип эрдоган

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817224417_0:46:3090:1784_1920x0_80_0_0_fb7a4950777283a520dbd5e605be295f.jpg

АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил членам правительства совместно с Москвой разработать альтернативы российской платежной системе "Мир", сообщил корреспондент телеканала A Haber.Позже и сам президент заявил журналистам, что Турция "сосредоточится не только на событиях с картой, но и на альтернативах"."Мы продолжим работу над тем, что мы можем сделать, какие шаги предпринять, какие варианты у нас на руках", — сказал он.В минувший понедельник турецкие Ишбанк и Денизбанк сообщили РИА Новости, что прекращают обслуживать карты "Мир" из-за антироссийских санкций США и Великобритании. Эрдоган заявил, что в пятницу примет решение по дальнейшему использованию российских банковских карт в стране. Как пишет газета Yeni Şafak, Турция на государственном уровне уже много лет следует принципу соблюдать только санкции ООН.В пресс-службе российской платежной системы РИА Новости пояснили, что прием карт "Мир" за рубежом зависит, в частности, от позиции самих банков.

https://ria.ru/20220922/karty-1818416223.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, турция, технологии, санкции в отношении россии, реджеп тайип эрдоган, новости - туризм