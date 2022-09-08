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Уголовное дело о гибели детей в лагере "Холдоми" в 2019 году

Уголовное дело о гибели детей в лагере "Холдоми" в 2019 году - РИА Новости, 08.09.2022

Уголовное дело о гибели детей в лагере "Холдоми" в 2019 году

В ночь на 23 июля 2019 года в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T02:38

2022-09-08T02:38

2022-09-08T02:38

справки

хабаровский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

солнечный район

происшествия

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В ночь на 23 июля 2019 года в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар. Согласно сводке МЧС, сообщение о пожаре поступило в 2.34 (19.34 мск 22 июля), в 2.43 (19.43 мск 22 июля) пожарные уже прибыли в лагерь. Очаг был локализован в 3.02 (20.02 мск 22 июля). Общая площадь пожара составила около 2,4 тысячи квадратных метров.Всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет, при пожаре один ребенок погиб, позже скончались еще трое детей, госпитализированных с ожогами. Среди них был 11-летний Алексей, который помогал выводить из огня других детей. Мальчик посмертно был награжден орденом Мужества и медалью "Доблесть и отвага". В результате пожара также пострадали девять человек, из них четверо – дети. В рамках расследования уголовного дела о пожаре в палаточном лагере следователями по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) были задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежал детско-оздоровительный лагерь "Холдоми", учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов. Следователи также возбудили уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность) против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева. Уголовные дела были соединены в одном производстве. Все трое фигурантов дела о пожаре в лагере "Холдоми" 25 июля были арестованы судом Солнечного района Хабаровского края. В течение разного времени они находились в СИЗО, дольше всех – 11 месяцев – там пробыл Максим Кузнецов. Затем они были отправлены под домашний арест. Расследованием уголовного дела занималось Главное следственное управление СК России. В октябре 2020 года оно было завершено.По данным следствия, директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков и директор лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов, организовав отдых детей, часть из них разместили в брезентовых палатках, оборудованных системами электроснабжения и обогрева с нарушениями техники пожарной безопасности, неполадки в работе которой привели к возгоранию, в результате чего четверо несовершеннолетних погибли. Кроме того, в лагере отсутствовали инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, в том числе в ночное время. Персоналу палаточного лагеря не выдавались средства индивидуальной защиты от токсичных продуктов горения.В свою очередь, начальник районного отдела ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев, находившийся за несколько дней до трагедии на территории палаточного лагеря в целях проведения противопожарных инструктажей и тренировки по эвакуации детей, несмотря на увеличение пожарной нагрузки и несоблюдение требований пожарной безопасности, не принял мер к их устранению руководством лагеря.Бурлакову и Кузнецову было предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а Новгородцеву – по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).В рамках уголовного дела в суд были поданы гражданские иски от семей погибших, потерпевших, и тех, кто понес незначительный ущерб. Общая сумма – 53 миллиона рублей. На имущество обвиняемых был наложен арест. 3 декабря 2020 года Солнечный районный суд Хабаровского края приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели детей в палаточном лагере "Холдоми".В прокуратуре Хабаровского края отмечали, что процесс будет длительным, по делу проходят 26 потерпевших и пять представителей, а само дело насчитывает 75 томов. В июле 2022 года в ходе прений сторон гособвинение попросило суд назначить для Виталия Бурлакова и Максима Кузнецова по восемь лет лишения свободы, для Новгородцева – пять лет лишения свободы. Ожидается, что суд огласит приговор по делу о гибели детей при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" 8 сентября 2022 года. Все трое фигурантов уголовного дела, выступая с последним словом, свою вину не признали. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), солнечный район, происшествия