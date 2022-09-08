Уголовное дело о гибели детей в лагере "Холдоми" в 2019 году
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкМальчик у стихийного мемориала во Владивостоке в память о детях, погибших при пожаре в палаточном лагере на базе "Холдоми" в Хабаровском крае
В ночь на 23 июля 2019 года в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар. Согласно сводке МЧС, сообщение о пожаре поступило в 2.34 (19.34 мск 22 июля), в 2.43 (19.43 мск 22 июля) пожарные уже прибыли в лагерь. Очаг был локализован в 3.02 (20.02 мск 22 июля). Общая площадь пожара составила около 2,4 тысячи квадратных метров.
Всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет, при пожаре один ребенок погиб, позже скончались еще трое детей, госпитализированных с ожогами. Среди них был 11-летний Алексей, который помогал выводить из огня других детей. Мальчик посмертно был награжден орденом Мужества и медалью "Доблесть и отвага".
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
В результате пожара также пострадали девять человек, из них четверо – дети.
В рамках расследования уголовного дела о пожаре в палаточном лагере следователями по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) были задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежал детско-оздоровительный лагерь "Холдоми", учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов.
Следователи также возбудили уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность) против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева. Уголовные дела были соединены в одном производстве.
Все трое фигурантов дела о пожаре в лагере "Холдоми" 25 июля были арестованы судом Солнечного района Хабаровского края. В течение разного времени они находились в СИЗО, дольше всех – 11 месяцев – там пробыл Максим Кузнецов. Затем они были отправлены под домашний арест.
Расследованием уголовного дела занималось Главное следственное управление СК России. В октябре 2020 года оно было завершено.
По данным следствия, директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков и директор лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов, организовав отдых детей, часть из них разместили в брезентовых палатках, оборудованных системами электроснабжения и обогрева с нарушениями техники пожарной безопасности, неполадки в работе которой привели к возгоранию, в результате чего четверо несовершеннолетних погибли.
© СК РФВладелец детско-оздоровительного лагеря "Холдоми" Виталий Бурлаков в суде. Стоп-кадр видео СК РФ
© СК РФ
Владелец детско-оздоровительного лагеря "Холдоми" Виталий Бурлаков в суде. Стоп-кадр видео СК РФ
Кроме того, в лагере отсутствовали инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, в том числе в ночное время. Персоналу палаточного лагеря не выдавались средства индивидуальной защиты от токсичных продуктов горения.
В свою очередь, начальник районного отдела ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев, находившийся за несколько дней до трагедии на территории палаточного лагеря в целях проведения противопожарных инструктажей и тренировки по эвакуации детей, несмотря на увеличение пожарной нагрузки и несоблюдение требований пожарной безопасности, не принял мер к их устранению руководством лагеря.
Бурлакову и Кузнецову было предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а Новгородцеву – по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).
В рамках уголовного дела в суд были поданы гражданские иски от семей погибших, потерпевших, и тех, кто понес незначительный ущерб. Общая сумма – 53 миллиона рублей. На имущество обвиняемых был наложен арест.
© Фото : Администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"Мемориал памяти о детях, погибших во время пожара в лагере "Холдоми" в Комсомольске-на-Амуре
Мемориал памяти о детях, погибших во время пожара в лагере "Холдоми" в Комсомольске-на-Амуре
3 декабря 2020 года Солнечный районный суд Хабаровского края приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели детей в палаточном лагере "Холдоми".
В прокуратуре Хабаровского края отмечали, что процесс будет длительным, по делу проходят 26 потерпевших и пять представителей, а само дело насчитывает 75 томов.
В июле 2022 года в ходе прений сторон гособвинение попросило суд назначить для Виталия Бурлакова и Максима Кузнецова по восемь лет лишения свободы, для Новгородцева – пять лет лишения свободы.
Ожидается, что суд огласит приговор по делу о гибели детей при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" 8 сентября 2022 года. Все трое фигурантов уголовного дела, выступая с последним словом, свою вину не признали.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников