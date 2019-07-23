В МЧС рассказали подробности пожара в лагере в Хабаровском крае

Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края

Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Двадцать палаток в детском лагере под Хабаровском сгорели менее чем за 30 минут, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей, из которых трое с ожогами находятся в реанимации, один ребенок погиб. Всего, по данным Минздрава, были госпитализированы 6 детей, один выписан, состояние двоих удовлетворительное. СК возбудил уголовное по статье дело "Причинение смерти по неосторожности".

"Согласно сводке МЧС, сообщение о пожаре поступило в 2.34 вторника (19.34 мск понедельника), в 2.43 (19.43 мск) пожарные уже прибыли в лагерь. Очаг был локализован в 3.02 вторника (20.02 мск понедельника), то есть распространение огня было остановлено. За это время сгорели 20 палаток и еще шесть частично пострадали от огня", - рассказал собеседник.

По его словам, общая площадь пожара составила около 2,4 тысячи квадратных метров. Полностью пожар потушили в 4.46 вторника (21.46 мск понедельника) после проливки всех конструкций.

Как подтвердил директор лагеря Максим Кузнецов представителям краевого правительства, которые прибыли на место ЧП, пожар начался около 2.34 вторника (19.34 мск понедельника). "Именно в это время начался пожар, в 2.34", - сказал Кузнецов.

Он также подтвердил, что в палатках были установлены нагревательные приборы.

В свою очередь замначальника ГУМЧС по Хабаровскому краю – начальник управления надзорной деятельности и профилактической рабой Алексей Яковлев отметил, что специалисты отобрали материал для экспертизы, которая поможет установить обстоятельства происшествия.

"Осмотр производил следственный комитет совместно с сотрудниками судебно-экспертного учреждения испытательной лаборатории. Изъяли образцы, сделали описание, осмотр, назначена экспертиза", - сказал Яковлев.