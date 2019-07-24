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РИА Новости

Выросло число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере

Вчера, 12:31
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре к врачам обратился мальчик, который отдыхал в палаточном лагере "Холдоми", где накануне произошел пожар. Об этом сообщила пресс-секретарь правительства Хабаровского края Надежда Томченко.
Уточняется, что у ребенка зафиксированы поверхностные ожоги.
"Медики назначили курс лечения. От госпитализации родители отказались", — добавила Томченко.
Таким образом, число пострадавших выросло до девяти, из них четверо — дети. Трех девочек и одного мальчика спасти не удалось.
Пресс-секретарь не исключила, что к медикам могут поступить новые обращения, и заверила, что врачи будут фиксировать каждое, чтобы семьи могли получить выплаты.
Ранее сообщалось, что по распоряжению правительства края пострадавшие, здоровью которых причинен легкий вред, получат 200 тысяч рублей. Компенсации при тяжком вреде составят 400 тысяч.
Пожар в Хабаровском крае
23 июля, 15:08
Кто ответит за гибель детей в детском лагере: первые версии

Трагедия в "Холдоми"

Пожар произошел в ночь на вторник. В лагере находились 189 детей. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, сгорели 20 из 26 палаток.
СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследованием займется центральный аппарат ведомства.
Задержаны директор организации — владелец детского учреждения и директор самого лагеря.
Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.
По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.
В среду в Хабаровском крае объявлен траур.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Вместо денег бесплатную путевку на ещё одну смену, теперь детки чуть поумнее будут...
24 июля, 12:55
SVSlava Void
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