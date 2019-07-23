Обогреватель мог стать причиной пожара в хабаровском детском лагере

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Представитель экстренных служб региона назвал РИА Новости вероятную причину пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.

"Обогреватели в палатках были. Не исключено, что он мог стать причиной пожара. Но это одна из версий", — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю сообщал, что в лагере было водяное отопление.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымается документация. Опрашиваются дети и работники лагеря.

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Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе произошел накануне. По данным МЧС, из 26 палаток сгорели 20.

Пострадали десять человек, из них пять детей. Один из них погиб, четверо госпитализированы.

Общая площадь пожара составила 2,4 тысячи "квадратов". К его ликвидации привлекли 28 человек и девять единиц техники.

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".