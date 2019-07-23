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РИА Новости

Обогреватель мог стать причиной пожара в хабаровском детском лагере

Вчера, 09:09
66467
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Представитель экстренных служб региона назвал РИА Новости вероятную причину пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.

"Обогреватели в палатках были. Не исключено, что он мог стать причиной пожара. Но это одна из версий", — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю сообщал, что в лагере было водяное отопление.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымается документация. Опрашиваются дети и работники лагеря.
Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе произошел накануне. По данным МЧС, из 26 палаток сгорели 20.
Пострадали десять человек, из них пять детей. Один из них погиб, четверо госпитализированы.
Общая площадь пожара составила 2,4 тысячи "квадратов". К его ликвидации привлекли 28 человек и девять единиц техники.
СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.
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13 апреля, 03:13
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Причина - качество материала, из которого сделаны палатки. Они не должны гореть как порох. Бывало, старые армейские палатки только тлели. Хорошее место лагерем не назовут - дешево и сердито.
23 июля, 10:12
iivanaivazovscky
2610003
Мне вот интересно, почему либералы во всем Путина винят, почему никто не винит инстанции и людей которые на местах? или Путин лично отвечает за косяки каждого индивидуума? Ну смешно, тупиковая ветка пропаганды против власти
23 июля, 10:49
Витя Сирнова
2510003
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