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РИА Новости

Суд арестовал трех фигурантов дела о пожаре в лагере, где погибли дети

Вчера, 13:31
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© СК РФВладелец детско-оздоровительного лагеря "Холдоми" Виталий Бурлаков в суде. Стоп-кадр видео СК РФ
Владелец детско-оздоровительного лагеря Холдоми Виталий Бурлаков в суде. Стоп-кадр видео СК РФ
© СК РФ
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Суд Солнечного района Хабаровского края арестовал трех фигурантов дела о пожаре в лагере "Холдоми", где погибли четыре ребенка.
Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу Эдуарда Новгородцева, начальника отдела надзора и профилактических работ ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
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В суде РИА Новости также рассказали, что до 22 сентября арестован директор фирмы, владеющей лагерем, Виталий Бурлаков. На такой же срок в СИЗО отправлен директор лагеря Максим Кузнецов.
Уголовное дело расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Халатность" и "Оказание услуг, не соответствующих безопасности".

Трагедия в "Холдоми"

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на вторник. Одна девочка погибла на месте, две девочки и один мальчик позже скончались в реанимации. Еще четыре ребенка и пять взрослых получили различные травмы.
Всего в лагере находились 189 детей. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, сгорели 20 из 26 палаток.
Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.
По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.
Среда в Хабаровском крае была объявлена днем траура.
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