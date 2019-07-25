Суд арестовал трех фигурантов дела о пожаре в лагере, где погибли дети

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Суд Солнечного района Хабаровского края арестовал трех фигурантов дела о пожаре в лагере "Холдоми", где погибли четыре ребенка.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу Эдуарда Новгородцева, начальника отдела надзора и профилактических работ ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В суде РИА Новости также рассказали, что до 22 сентября арестован директор фирмы, владеющей лагерем, Виталий Бурлаков. На такой же срок в СИЗО отправлен директор лагеря Максим Кузнецов.

Уголовное дело расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Халатность" и "Оказание услуг, не соответствующих безопасности".

Трагедия в "Холдоми"

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на вторник. Одна девочка погибла на месте, две девочки и один мальчик позже скончались в реанимации. Еще четыре ребенка и пять взрослых получили различные травмы.

Всего в лагере находились 189 детей. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, сгорели 20 из 26 палаток.

Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.