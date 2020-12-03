https://ria.ru/20201203/kholdomi-1587490569.html

В Хабаровском крае начали рассмотрение дела о гибели детей в "Холдоми"

В Хабаровском крае начали рассмотрение дела о гибели детей в "Холдоми"

Солнечный районный суд Хабаровского края приступил к рассмотрению дела о гибели детей в лагере "Холдоми", сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:59

2020-12-03T12:59

2020-12-03T12:59

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровский край

происшествия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Солнечный районный суд Хабаровского края приступил к рассмотрению дела о гибели детей в лагере "Холдоми", сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.По данным следствия, директор ООО "Экстрим сервис" Виталий Бурлаков и директор лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов, организовав отдых детей, часть из них разместили в брезентовых палатках, оборудованных системами электроснабжения и обогрева с нарушениями техники пожарной безопасности. Неполадки в их работе привели к возгоранию, в результате чего четверо детей погибли, а еще шестеро получили ожоги различной степени тяжести. Начальник районного отдела МЧС Эдуард Новгородцев, выявив в начале июля 2019 года данные нарушения, не принял мер к их устранению руководством лагеря, добавляет СК.На Бурлакова и Кузнецова заведены уголовные дела по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), на Новгородцева – по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц)."Солнечный районный суд Хабаровского края приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, руководителя ее структурного подразделения – директора лагеря, а также начальника районного отдела надзорной деятельности и профилактических работ главного управления МЧС РФ по Хабаровскому краю", - говорится в сообщении.Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Из 26 палаток сгорели 20, площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров.

https://radiosputnik.ria.ru/20190813/1557435982.html

хабаровский край

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Кадры с места пожара в детском палаточном лагере "Холдоми" Кадры с места пожара в детском палаточном лагере "Холдоми" 2020-12-03T12:59 true PT0M36S

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия