В Хабаровском крае начали рассмотрение дела о гибели детей в "Холдоми"
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюМесто пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Солнечный районный суд Хабаровского края приступил к рассмотрению дела о гибели детей в лагере "Холдоми", сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
По данным следствия, директор ООО "Экстрим сервис" Виталий Бурлаков и директор лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов, организовав отдых детей, часть из них разместили в брезентовых палатках, оборудованных системами электроснабжения и обогрева с нарушениями техники пожарной безопасности. Неполадки в их работе привели к возгоранию, в результате чего четверо детей погибли, а еще шестеро получили ожоги различной степени тяжести. Начальник районного отдела МЧС Эдуард Новгородцев, выявив в начале июля 2019 года данные нарушения, не принял мер к их устранению руководством лагеря, добавляет СК.
На Бурлакова и Кузнецова заведены уголовные дела по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), на Новгородцева – по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).
"Солнечный районный суд Хабаровского края приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, руководителя ее структурного подразделения – директора лагеря, а также начальника районного отдела надзорной деятельности и профилактических работ главного управления МЧС РФ по Хабаровскому краю", - говорится в сообщении.
Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Из 26 палаток сгорели 20, площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров.
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