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Фигуранты дела о гибели детей в лагере "Холдоми" не признали вины
Фигуранты дела о гибели детей в лагере "Холдоми" не признали вины
Все трое фигурантов дела о гибели детей в лагере "Холдоми" летом 2019 года в Хабаровском крае своей вины не признают, сообщил РИА Новости прокурор Солнечного... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:16
2020-12-08T10:16
пожар в детском лагере в хабаровском крае
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 8 дек — РИА Новости. Все трое фигурантов дела о гибели детей в лагере "Холдоми" летом 2019 года в Хабаровском крае своей вины не признают, сообщил РИА Новости прокурор Солнечного района Иван Рокачев.Директор ООО "Экстрим сервис" Виталий Бурлаков и глава лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), начальник районного отдела МЧС Эдуард Новгородцев– по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Как уже сообщал Рокачев, на первом заседании 3 декабря было оглашено обвинение в отношении Кузнецова и Бурлакова.По данным следствия, Бурлаков и Кузнецов, организовав отдых детей, часть из них разместили в брезентовых палатках, оборудованных системами электроснабжения и обогрева с нарушениями техники пожарной безопасности. Неполадки в их работе привели к возгоранию, в результате чего четверо детей погибли, а еще шестеро получили ожоги различной степени тяжести. Новгородцев, выявив в начале июля 2019 года данные нарушения, не принял мер к их устранению руководством лагеря, добавляет СК.Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Из 26 палаток сгорели 20, площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.
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пожар в детском лагере в хабаровском крае, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия

Фигуранты дела о гибели детей в лагере "Холдоми" не признали вины

10:16 08.12.2020
 
© СУ СК России по Хабаровскому краюПоследствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю
Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми. Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© СУ СК России по Хабаровскому краю
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ХАБАРОВСК, 8 дек — РИА Новости. Все трое фигурантов дела о гибели детей в лагере "Холдоми" летом 2019 года в Хабаровском крае своей вины не признают, сообщил РИА Новости прокурор Солнечного района Иван Рокачев.
Директор ООО "Экстрим сервис" Виталий Бурлаков и глава лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), начальник районного отдела МЧС Эдуард Новгородцев– по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Как уже сообщал Рокачев, на первом заседании 3 декабря было оглашено обвинение в отношении Кузнецова и Бурлакова.
"Сегодня огласили обвинение третьему фигуранту дела Новгородцеву. Возможно, начнут еще опрашивать пострадавших, судебное заседание еще идет. Обвиняемые вину не признают", - сказал прокурор.
По данным следствия, Бурлаков и Кузнецов, организовав отдых детей, часть из них разместили в брезентовых палатках, оборудованных системами электроснабжения и обогрева с нарушениями техники пожарной безопасности. Неполадки в их работе привели к возгоранию, в результате чего четверо детей погибли, а еще шестеро получили ожоги различной степени тяжести. Новгородцев, выявив в начале июля 2019 года данные нарушения, не принял мер к их устранению руководством лагеря, добавляет СК.
Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Из 26 палаток сгорели 20, площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 25.07.2019
25 июля 2019, 16:14
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
 
Пожар в детском лагере в Хабаровском краеСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабаровский крайПроисшествия
 
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