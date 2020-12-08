Фигуранты дела о гибели детей в лагере "Холдоми" не признали вины
© СУ СК России по Хабаровскому краюПоследствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 8 дек — РИА Новости. Все трое фигурантов дела о гибели детей в лагере "Холдоми" летом 2019 года в Хабаровском крае своей вины не признают, сообщил РИА Новости прокурор Солнечного района Иван Рокачев.
Директор ООО "Экстрим сервис" Виталий Бурлаков и глава лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), начальник районного отдела МЧС Эдуард Новгородцев– по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Как уже сообщал Рокачев, на первом заседании 3 декабря было оглашено обвинение в отношении Кузнецова и Бурлакова.
"Сегодня огласили обвинение третьему фигуранту дела Новгородцеву. Возможно, начнут еще опрашивать пострадавших, судебное заседание еще идет. Обвиняемые вину не признают", - сказал прокурор.
По данным следствия, Бурлаков и Кузнецов, организовав отдых детей, часть из них разместили в брезентовых палатках, оборудованных системами электроснабжения и обогрева с нарушениями техники пожарной безопасности. Неполадки в их работе привели к возгоранию, в результате чего четверо детей погибли, а еще шестеро получили ожоги различной степени тяжести. Новгородцев, выявив в начале июля 2019 года данные нарушения, не принял мер к их устранению руководством лагеря, добавляет СК.
Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Из 26 палаток сгорели 20, площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.
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