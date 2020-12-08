https://ria.ru/20201208/kholdomi--1588151768.html

Фигуранты дела о гибели детей в лагере "Холдоми" не признали вины

Фигуранты дела о гибели детей в лагере "Холдоми" не признали вины

Все трое фигурантов дела о гибели детей в лагере "Холдоми" летом 2019 года в Хабаровском крае своей вины не признают, сообщил РИА Новости прокурор Солнечного... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:16

2020-12-08T10:16

2020-12-08T10:16

пожар в детском лагере в хабаровском крае

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 8 дек — РИА Новости. Все трое фигурантов дела о гибели детей в лагере "Холдоми" летом 2019 года в Хабаровском крае своей вины не признают, сообщил РИА Новости прокурор Солнечного района Иван Рокачев.Директор ООО "Экстрим сервис" Виталий Бурлаков и глава лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), начальник районного отдела МЧС Эдуард Новгородцев– по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Как уже сообщал Рокачев, на первом заседании 3 декабря было оглашено обвинение в отношении Кузнецова и Бурлакова.По данным следствия, Бурлаков и Кузнецов, организовав отдых детей, часть из них разместили в брезентовых палатках, оборудованных системами электроснабжения и обогрева с нарушениями техники пожарной безопасности. Неполадки в их работе привели к возгоранию, в результате чего четверо детей погибли, а еще шестеро получили ожоги различной степени тяжести. Новгородцев, выявив в начале июля 2019 года данные нарушения, не принял мер к их устранению руководством лагеря, добавляет СК.Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Из 26 палаток сгорели 20, площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

https://ria.ru/20190725/1556877500.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в детском лагере в хабаровском крае, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия