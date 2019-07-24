СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере "Холдоми"

Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края

© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми". Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Новгородцева подозревают в халатности. По данным следствия, в июле в лагере проходили плановые учения, во время которых Новгородцев обнаружил, что детей размещают в палатках с нарушением противопожарных норм. Однако он ничего не сделал для того, чтобы обязать руководство лагеря исправить эти нарушения.

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. По данным МЧС, сгорели 20 из 26 палаток. В лагере находились 189 детей, один погиб на месте, трое позже скончались от ожогов. Еще трое детей и пятеро взрослых пострадали.

По делу о пожаре уже задержаны директор ООО "Экстрим Сервис", которой принадлежит лагерь, и директор самого лагеря. Их подозревают по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Уголовные дела соединены в одном производстве.