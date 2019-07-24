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РИА Новости

СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере "Холдоми"

Вчера, 09:58
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюМесто пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми". Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Новгородцева подозревают в халатности. По данным следствия, в июле в лагере проходили плановые учения, во время которых Новгородцев обнаружил, что детей размещают в палатках с нарушением противопожарных норм. Однако он ничего не сделал для того, чтобы обязать руководство лагеря исправить эти нарушения.
Пожар в Хабаровском крае
23 июля, 15:08
Кто ответит за гибель детей в детском лагере: первые версии
Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. По данным МЧС, сгорели 20 из 26 палаток. В лагере находились 189 детей, один погиб на месте, трое позже скончались от ожогов. Еще трое детей и пятеро взрослых пострадали.
По делу о пожаре уже задержаны директор ООО "Экстрим Сервис", которой принадлежит лагерь, и директор самого лагеря. Их подозревают по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Уголовные дела соединены в одном производстве.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеПроисшествия
Популярные комментарии
А вот и "стрелочников" нашли...капец...
24 июля, 12:01
Юрий Иванов
1000002
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