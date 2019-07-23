Четвертый ребенок погиб в результате пожара в хабаровском лагере

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Количество погибших при пожаре в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех, сообщила пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.
"Мальчик, который оставался в реанимации, умер", — сказала она.
По словам очевидцев, во время трагедии он помогал выбраться из огня своим сверстникам.
Ранее было известно о трех жертвах. Пострадали пятеро взрослых, трое детей.
Задержаны директор организации — владельца детского учреждения и директор самого лагеря.
Председатель правительства Дмитрий Медведев резко раскритиковал краевые власти после случившегося.
"Смотрю, губернатор Хабаровского края (Сергей. — Прим. ред.) Фургал сказал: "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный". Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили? Разберитесь, доложите", — распорядился премьер.
Он также поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших.
Трагедия в "Холдоми"
Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе произошел ночью. По данным МЧС, из 26 палаток сгорели 20. В лагере находились 189 детей.
Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи "квадратов". К его ликвидации привлекли 28 человек и девять единиц техники.
СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследованием займется центральный аппарат ведомства.
Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымается документация. Опрашиваются дети и работники лагеря.
По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.