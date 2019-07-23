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РИА Новости

Четвертый ребенок погиб в результате пожара в хабаровском лагере

Вчера, 13:35
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Количество погибших при пожаре в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех, сообщила пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.
"Мальчик, который оставался в реанимации, умер", — сказала она.
По словам очевидцев, во время трагедии он помогал выбраться из огня своим сверстникам.
Ранее было известно о трех жертвах. Пострадали пятеро взрослых, трое детей.
Задержаны директор организации — владельца детского учреждения и директор самого лагеря.
Председатель правительства Дмитрий Медведев резко раскритиковал краевые власти после случившегося.
"Смотрю, губернатор Хабаровского края (Сергей. — Прим. ред.) Фургал сказал: "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный". Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили? Разберитесь, доложите", — распорядился премьер.
Он также поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Вчера, 10:25
Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК

Трагедия в "Холдоми"

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе произошел ночью. По данным МЧС, из 26 палаток сгорели 20. В лагере находились 189 детей.
Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи "квадратов". К его ликвидации привлекли 28 человек и девять единиц техники.
СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследованием займется центральный аппарат ведомства.
Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымается документация. Опрашиваются дети и работники лагеря.
По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Вчера, 12:59
В Хабаровском крае объявят траур по детям, погибшим при пожаре в лагере
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Да никогда Вы не научитесь из-за типичного российского разгильдяйства и полной безответственности чиновников. Надо не стрелочника искать, а десятку в колонии усиленного режима запаять не только начальнику лагеря, но и ответственному муниципальному чиновнику. А накажут, какого нибудь дядю Колю сторожа.
23 июля, 13:48
Иван Вахромеев
53002311
Когда же мы научимся жить по человечески?
23 июля, 13:37
Владимир Белов
34003013
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