Четвертый ребенок погиб в результате пожара в хабаровском лагере

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Количество погибших при пожаре в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех, сообщила пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.

"Мальчик, который оставался в реанимации, умер", — сказала она.

По словам очевидцев, во время трагедии он помогал выбраться из огня своим сверстникам.

Ранее было известно о трех жертвах. Пострадали пятеро взрослых, трое детей.

Задержаны директор организации — владельца детского учреждения и директор самого лагеря.

Председатель правительства Дмитрий Медведев резко раскритиковал краевые власти после случившегося.

"Смотрю, губернатор Хабаровского края (Сергей. — Прим. ред.) Фургал сказал: "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный". Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили? Разберитесь, доложите", — распорядился премьер.

Он также поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

Трагедия в "Холдоми"

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе произошел ночью. По данным МЧС, из 26 палаток сгорели 20. В лагере находились 189 детей.

Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи "квадратов". К его ликвидации привлекли 28 человек и девять единиц техники.

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымается документация. Опрашиваются дети и работники лагеря.