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РИА Новости

В Сети призвали дать звание Героя мальчику, спасавшему детей в лагере

Вчера, 10:30
22220
© Фото : МЧС РоссииПоследствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : МЧС России
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Жители Комсомольска-на-Амуре создали на change.org петицию с просьбой посмертно наградить званием Героя РФ Алексея Мартыненко, который погиб в результате пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае.
Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались. Среди них был 11-летний комсомольчанин Алексей Мартыненко, который помогал выводить из огня других детей.
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
Вчера, 10:03
Власти Хабаровского края уточнили возможную причину пожара в детском лагере
Авторы петиции отмечают, что мальчик взял на себя огромную ответственность, и благодарят его родителей за воспитание сына.
"Мартыненко Алексей Иванович 12.09.2008 года рождения должен быть награжден званием Героя Российской Федерации, к огромному сожалению, посмертно", - говорится в тексте петиции.
К настоящему времени обращение подписали свыше 5,4 тысячи человек.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Полностью поддерживаю идею: мальчик, спасавший из огня девочек и получивший при этом смертельные травмы, достоин звания Героя России!
24 июля, 10:54
Руслан Тлеуж
1400000
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