СК завершил расследование уголовного дела после пожара в лагере "Холдоми"
11:25 19.10.2020 (обновлено: 11:27 19.10.2020)
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюМесто пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о гибели детей в 2019 году при пожаре в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Завершено расследование уголовного дела по факту гибели детей при пожаре в лагере "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края... Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказала она.
Директору ООО "Экстрим Сервис" Виталию Бурлакову и директору лагеря "Холдоми" Максиму Кузнецову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а начальнику районного отдела МЧС России Эдуарду Новгородцеву - по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).
По данным следствия, директор Бурлаков и Кузнецов, организовав отдых детей, часть из них разместили в брезентовых палатках, оборудованных системами электроснабжения и обогрева с нарушениями техники пожарной безопасности. Неполадки в их работе привели к возгоранию, в результате чего четверо детей погибли, а еще шестеро получили ожоги различной степени тяжести.
Отмечается, что Новгородцев, выявив в начале июля 2019 года данные нарушения, не принял мер к их устранению руководством лагеря.