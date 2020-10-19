https://ria.ru/20201019/pozhar-1580442740.html

СК завершил расследование уголовного дела после пожара в лагере "Холдоми"

Завершено расследование уголовного дела о гибели детей в 2019 году при пожаре в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, сообщила официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:25

2020-10-19T11:25

2020-10-19T11:27

пожар в детском лагере в хабаровском крае

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Завершено расследование уголовного дела о гибели детей в 2019 году при пожаре в лагере "Холдоми" в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>, сообщила официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.Директору ООО "Экстрим Сервис" Виталию Бурлакову и директору лагеря "Холдоми" Максиму Кузнецову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а начальнику районного отдела <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России Эдуарду Новгородцеву - по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).По данным следствия, директор Бурлаков и <a href="http://ria.ru/person_Lev_Kuznecov/" target="_blank" data-auto="true">Кузнецов</a>, организовав отдых детей, часть из них разместили в брезентовых палатках, оборудованных системами электроснабжения и обогрева с нарушениями техники пожарной безопасности. Неполадки в их работе привели к возгоранию, в результате чего четверо детей погибли, а еще шестеро получили ожоги различной степени тяжести.Отмечается, что Новгородцев, выявив в начале июля 2019 года данные нарушения, не принял мер к их устранению руководством лагеря.

https://ria.ru/20200930/deti-1577978715.html

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в детском лагере в хабаровском крае, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, происшествия