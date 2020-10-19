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СК завершил расследование уголовного дела после пожара в лагере "Холдоми"
Завершено расследование уголовного дела о гибели детей в 2019 году при пожаре в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, сообщила официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:25
2020-10-19T11:27
пожар в детском лагере в хабаровском крае
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Завершено расследование уголовного дела о гибели детей в 2019 году при пожаре в лагере "Холдоми" в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>, сообщила официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.Директору ООО "Экстрим Сервис" Виталию Бурлакову и директору лагеря "Холдоми" Максиму Кузнецову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а начальнику районного отдела <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России Эдуарду Новгородцеву - по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).По данным следствия, директор Бурлаков и <a href="http://ria.ru/person_Lev_Kuznecov/" target="_blank" data-auto="true">Кузнецов</a>, организовав отдых детей, часть из них разместили в брезентовых палатках, оборудованных системами электроснабжения и обогрева с нарушениями техники пожарной безопасности. Неполадки в их работе привели к возгоранию, в результате чего четверо детей погибли, а еще шестеро получили ожоги различной степени тяжести.Отмечается, что Новгородцев, выявив в начале июля 2019 года данные нарушения, не принял мер к их устранению руководством лагеря.
https://ria.ru/20200930/deti-1577978715.html
хабаровский край
РИА Новости
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пожар в детском лагере в хабаровском крае, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, происшествия

СК завершил расследование уголовного дела после пожара в лагере "Холдоми"

11:25 19.10.2020 (обновлено: 11:27 19.10.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюМесто пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о гибели детей в 2019 году при пожаре в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Завершено расследование уголовного дела по факту гибели детей при пожаре в лагере "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края... Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказала она.
Директору ООО "Экстрим Сервис" Виталию Бурлакову и директору лагеря "Холдоми" Максиму Кузнецову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а начальнику районного отдела МЧС России Эдуарду Новгородцеву - по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).
По данным следствия, директор Бурлаков и Кузнецов, организовав отдых детей, часть из них разместили в брезентовых палатках, оборудованных системами электроснабжения и обогрева с нарушениями техники пожарной безопасности. Неполадки в их работе привели к возгоранию, в результате чего четверо детей погибли, а еще шестеро получили ожоги различной степени тяжести.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 09:02
Директору лагеря под Хабаровском, откуда ушли дети, вынесли представление
Отмечается, что Новгородцев, выявив в начале июля 2019 года данные нарушения, не принял мер к их устранению руководством лагеря.
 
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеСледственный комитет России (СК РФ)Хабаровский крайПроисшествия
 
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