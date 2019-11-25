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РИА Новости

Семье мальчика, спасавшего детей в хабаровском лагере, вручили орден

08:16 25.11.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 25 ноя - РИА Новости. Родителям десятилетнего школьника, который помогал спасать детей на пожаре в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае и позже скончался от ожогов, вручили орден Мужества, сообщает следственное управление СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
"Награду родителям юного героя по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации вручил руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета РФ Сергей Петров. Участники торжественного собрания почтили минутой молчания память юного героя, который отдал свою жизнь, спасая других", - говорится в сообщении. Вручение прошло в Хабаровске в минувшие выходные.
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
9 августа, 02:43
Власти Приморья поблагодарили вожатых, спасших детей при пожаре в "Холдоми"
Ранее приказом председателя Следственного комитета России мальчик посмертно удостоен медали "Доблесть и отвага".
В ночь на 23 июля в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. СК возбудил уголовные дела.
По делу о гибели детей были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит лагерь "Холдоми". Начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев находится под домашним арестом.
Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми. Стоп-кадр видео СУ СК России по Хабаровскому краю
25 июля, 16:14
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеСледственный комитет РФМЧС РФХабаровскРоссияХабаровский крайОбщество
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