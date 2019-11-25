Семье мальчика, спасавшего детей в хабаровском лагере, вручили орден

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019. Архивное фото

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

"Награду родителям юного героя по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации вручил руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета РФ Сергей Петров. Участники торжественного собрания почтили минутой молчания память юного героя, который отдал свою жизнь, спасая других", - говорится в сообщении. Вручение прошло в Хабаровске в минувшие выходные.

Ранее приказом председателя Следственного комитета России мальчик посмертно удостоен медали "Доблесть и отвага".

В ночь на 23 июля в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. СК возбудил уголовные дела.