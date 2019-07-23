СК задержал подозреваемых по делу о пожаре в лагере в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Директор организации-владельца лагеря в Хабаровском крае и директор палаточного лагеря задержаны по делу о гибели детей в результате пожара, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. По последним данным региональных властей, погибли четверо детей.
"По подозрению в совершении преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков) и директор этого лагеря Максим Кузнецов", - сказала Петренко.