https://ria.ru/20220907/kamchatka-1814906560.html
"Переоценили свои силы": что привело к гибели туристов на Камчатке
"Переоценили свои силы": что привело к гибели туристов на Камчатке - РИА Новости, 07.09.2022
"Переоценили свои силы": что привело к гибели туристов на Камчатке
Недостаточная подготовка гидов и туристов, неоперативные действия спасателей и резкая смена погоды — таковы, по мнению экспертов, возможные причины гибели людей РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:00
2022-09-07T08:00
2022-09-07T10:42
туризм
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей ромашкин
вулкан
происшествия
туризм
туристы
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. Недостаточная подготовка гидов и туристов, неоперативные действия спасателей и резкая смена погоды — таковы, по мнению экспертов, возможные причины гибели людей на Ключевском вулкане. В чем главная проблема коммерческих восхождений и как не допустить повторения трагедии — в материале РИА Новости.Выжили трое"Когда гид в первый раз обратился в МЧС, ему сказали, что пилотов, которые имели бы допуск к управлению вертолетом на высоте больше 3300 метров, сейчас нет", — говорит руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по приключенческому туризму и генеральный директор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.На тот момент, по его словам, погода еще позволяла произвести посадку в точке, где находились путешественники. Но когда пилота и борт нашли, она испортилась: оперативно добраться до пострадавших уже не было возможности."Группе пришлось ждать на той высоте, и, вероятно, это стало причиной гибели людей", — предполагает Мамонтов.Добраться до туристов спасатели не могли из-за сложных погодных условий, соглашается сотрудник МЧС Павел Журавлев: "Были порывы ветра 25-30 метров в секунду плюс ко всему снег, нулевая видимость".В итоге сработали по инструкции, отмечает он. "Каждый вызов согласовывают с начальством, собирают группу, прорабатывают логистику. Если это неизвестная для спасателей местность, с собой берут гида. Если вертолет не может приземлиться в точке, где случилось ЧП, делают выброску на высоте. После уже пешком продолжают восхождение к потерпевшим".Спасатели, высадившиеся на высоте 1663 метра, эвакуировали тела девяти участников группы. Среди погибших — туристы из Москвы, Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Владимирской и Новосибирской областей. Есть информация, что одним из них мог быть профессор Магнитогорского государственного технического университета имени Носова Игорь Михайловский.Выживших удалось эвакуировать в Петропавловск-Камчатский во вторник — через три дня после начала спасательной операции. Девушка от медицинской помощи отказалась, у гида диагностировали обморожение лица, стоп и кистей первой и второй степени. Еще один участник остался в поселке Ключи.Восхождение — не прогулкаГруппа из десяти туристов и двух сопровождающих отправилась в поход 30 августа. В субботу, 3 сентября, девять человек начали восхождение на Ключевскую сопку, трое остались в лагере на 3300 метрах.В тот же день при падении с высоты погибли пять человек. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще трех человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Руководитель компании — организатора экспедиции "Экстрим Тайм" Андрей Степанов задержан.По словам эксперта по горному туризму, генерального директора компании "Дельфин" Сергея Ромашкина, причиной трагедии могла стать недостаточная подготовка.По его словам, главная проблема коммерческих групп — "несхоженность". Туристы, приезжающие из разных городов, незнакомы друг с другом, никогда раньше не отправлялись в экспедиции вместе. При восхождении же очень важно, чтобы все двигались в одном темпе, никто не отставал и не убегал вперед. Для этого нужно хотя бы несколько раз выйти на маршрут всей группой.Бывает, гиды попадают под влияние настойчивых участников и не отступают, несмотря на высокие риски. "Люди заплатили деньги и думают, что это должно гарантировать им восхождение. Я хожу на Эльбрус достаточно часто, там это рядовая ситуация. Гид принимает решение: "Разворачиваемся". Группа: "А деньги вернете?" И находится обычно один настойчивый, который уговаривает продолжить путь к вершине, заставляя гида топать вместе со всеми".Вадим Мамонтов того же мнения. "Безусловно, нельзя пускать на восхождение новичков, потому что компенсировать недостаток подготовки потом вынужден гид, — уверен он. — Если это один отстающий, то еще ничего, а если полгруппы — все может закончиться печально".По словам инструктора пешеходного туризма Ивана Винникова, часто искатели приключений не осознают степень своей ответственности в полной мере. "Многие идут в горы ради красивых фоточек", — подчеркивает он. По его словам, на Камчатке явно не все были подготовлены как следует для такого восхождения. "Даже самые хорошие инструкторы не могут переставлять ноги за своих подопечных", — говорит Винников. Туристы должны подтверждать свой опыт документально, особенно отправляясь на серьезные восхождения, считает Ромашкин. "Хочешь на гору Сабля на Урале — хорошо, можно без опыта. Но задумал забраться на Белуху или Ключевскую — будь добр, подтверди свою экспертизу", — рассуждает он.Ключевой факторКлючевская — сложная гора, хотя считается относительно невысокой — 4800 метров, то есть ниже Эльбруса.Важнейший фактор при восхождении — погода, добавляет он. Частая ситуация на Камчатке: внезапно начался дождь, туристы промокли, потом резко похолодало — велик риск получить обморожение."Есть специализированные службы, которые собирают информацию по погоде именно в горах, рисуют ее слоями — на какой высоте какая температура, — говорит Ромашкин. — Гиды должны быть осведомлены о прогнозе, без этого невозможно ходить по горам, потому что цена ошибки высока. Если группа вошла в непогоду, надо возвращаться, а не ломиться вперед".Он убежден: хорошая погода — это 50 процентов успеха при восхождении. Не будет ее — не будет и вершины.Судя по тому, как быстро группа начала восхождение, гиды торопились, предполагает гендиректор "Дельфина". "Для акклиматизации на таких высотах нужна примерно неделя. Возможно, спешка и привела к трагедии", — рассуждает эксперт. Гиды не местные"Гидов было недостаточно даже в изначальном соотношении — на десять участников лишь два сопровождающих, — отмечает Вадим Мамонтов. — А потом остался один гид на восемь человек. Безусловно, мало".Более того, группу повели не местные гиды: Иван Алабугин — из Барнаула, Андрей Мищенко — из Новосибирска. Последний, по словам его знакомой Елены Соколовой, поднимался на Ключевскую 13 раз. Но все же камчатские горы, по словам Сергея Ромашкина, коварны и непохожи на другие. Инструкторам нужно было детально понять все тонкости маршрута и уже потом вести туда группу. Возможно, в данном случае не только туристы, но и сами гиды переоценили свои силы, считает он. "На гору Мак-Кинли на Аляске водить группы вправе исключительно местные проводники. А в Непале, например, гиды могут быть из любой страны, но хотя бы с тремя Эверестами за спиной", — рассказывает Ромашкин.Нужно, чтобы каждый гид подтверждал опыт прохождения конкретного маршрута во время аттестации, добавляет он. Только тогда можно доверять ему группу.Право на отказ"В Советском Союзе была альпкнижка, с помощью которой турист подтверждал свой опыт. Если не пройдены предыдущие уровни — на восхождение не пускали. Сейчас этого инструмента нет нигде, ни в одной стране мира. Почему? Потому что это достаточно драматично скажется на рынке такого рода услуг", — говорит Вадим Мамонтов.По его мнению, стоит наделить гидов правом отказывать туристу в восхождении, если во время акклиматизационных выходов станет ясно, что участник не готов и не справляется. Другие методы регулирования в текущих условиях придумать сложно."После прошлогодней трагедии на Эльбрусе было принято достаточно много изменений в законодательстве", — обращает внимание Мамонтов. С 1 сентября, например, вступили в силу правила оказания услуг инструкторами-проводниками. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, в свою очередь, сообщил, что на данный момент готовятся предложения для системного регулирования экстремального туризма. Также, по его словам, необходимо усиливать уровень контроля и охраны особо охраняемых природных территорий, таких как "Вулканы Камчатки", куда входит и Ключевская сопка.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей ромашкин, вулкан, происшествия, туризм, туристы, погода, актуальное - туризм, проблемы - туризм, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сергей Ромашкин, Вулкан, Происшествия, Туризм, туристы, Погода, Актуальное - Туризм, Проблемы - Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ)
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. Недостаточная подготовка гидов и туристов, неоперативные действия спасателей и резкая смена погоды — таковы, по мнению экспертов, возможные причины гибели людей на Ключевском вулкане. В чем главная проблема коммерческих восхождений и как не допустить повторения трагедии — в материале РИА Новости.
"Когда гид в первый раз обратился в МЧС, ему сказали, что пилотов, которые имели бы допуск к управлению вертолетом на высоте больше 3300 метров, сейчас нет", — говорит руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по приключенческому туризму и генеральный директор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.
На тот момент, по его словам, погода еще позволяла произвести посадку в точке, где находились путешественники. Но когда пилота и борт нашли, она испортилась: оперативно добраться до пострадавших уже не было возможности.
"Группе пришлось ждать на той высоте, и, вероятно, это стало причиной гибели людей", — предполагает Мамонтов.
Добраться до туристов спасатели не могли из-за сложных погодных условий, соглашается сотрудник МЧС Павел Журавлев: "Были порывы ветра 25-30 метров в секунду плюс ко всему снег, нулевая видимость".
В итоге сработали по инструкции, отмечает он. "Каждый вызов согласовывают с начальством, собирают группу, прорабатывают логистику. Если это неизвестная для спасателей местность, с собой берут гида. Если вертолет не может приземлиться в точке, где случилось ЧП, делают выброску на высоте. После уже пешком продолжают восхождение к потерпевшим".
Спасатели, высадившиеся на высоте 1663 метра, эвакуировали
тела девяти участников группы. Среди погибших
— туристы из Москвы, Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Владимирской и Новосибирской областей. Есть информация, что одним из них мог быть
профессор Магнитогорского государственного технического университета имени Носова Игорь Михайловский.
Выживших удалось
эвакуировать в Петропавловск-Камчатский во вторник — через три дня после начала спасательной операции. Девушка от медицинской помощи отказалась, у гида диагностировали обморожение лица, стоп и кистей первой и второй степени. Еще один участник остался в поселке Ключи.
Восхождение — не прогулка
Группа из десяти туристов и двух сопровождающих отправилась в поход 30 августа. В субботу, 3 сентября, девять человек начали восхождение на Ключевскую сопку, трое остались в лагере на 3300 метрах.
В тот же день при падении с высоты погибли
пять человек. В воскресенье в краевом правительстве сообщили
о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно
о гибели еще трех человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Руководитель компании — организатора экспедиции "Экстрим Тайм" Андрей Степанов задержан
.
По словам эксперта по горному туризму, генерального директора компании "Дельфин" Сергея Ромашкина, причиной трагедии могла стать недостаточная подготовка.
"У нас есть две ветви туризма — спортивный и коммерческий. В первой есть разряды, нормативы. Там, чтобы отправиться на серьезное восхождение, нужно годами ходить на маршруты попроще. А во второй ничего этого нет. Любой человек может пойти на Эверест в качестве первой горы", — поясняет Ромашкин.
По его словам, главная проблема коммерческих групп — "несхоженность". Туристы, приезжающие из разных городов, незнакомы друг с другом, никогда раньше не отправлялись в экспедиции вместе. При восхождении же очень важно, чтобы все двигались в одном темпе, никто не отставал и не убегал вперед. Для этого нужно хотя бы несколько раз выйти на маршрут всей группой.
1 из 3
Альпинист во время туристического похода из базового лагеря "Джилы-Су" в Кабардино-Балкарии
3 из 3
Девушка на пути восхождения на Эльбрус из базового лагеря "Джилы-Су" в Кабардино-Балкарии
1 из 3
Альпинист во время туристического похода из базового лагеря "Джилы-Су" в Кабардино-Балкарии
3 из 3
Девушка на пути восхождения на Эльбрус из базового лагеря "Джилы-Су" в Кабардино-Балкарии
"Горы — не прогулка по городу, — отмечает Ромашкин. — Есть альпинистская связка, все идут, соединенные одной веревкой. Для этого нужен опыт".
Бывает, гиды попадают под влияние настойчивых участников и не отступают, несмотря на высокие риски. "Люди заплатили деньги и думают, что это должно гарантировать им восхождение. Я хожу на Эльбрус достаточно часто, там это рядовая ситуация. Гид принимает решение: "Разворачиваемся". Группа: "А деньги вернете?" И находится обычно один настойчивый, который уговаривает продолжить путь к вершине, заставляя гида топать вместе со всеми".
Вадим Мамонтов того же мнения. "Безусловно, нельзя пускать на восхождение новичков, потому что компенсировать недостаток подготовки потом вынужден гид, — уверен он. — Если это один отстающий, то еще ничего, а если полгруппы — все может закончиться печально".
По словам инструктора пешеходного туризма Ивана Винникова, часто искатели приключений не осознают степень своей ответственности в полной мере. "Многие идут в горы ради красивых фоточек", — подчеркивает он.
По его словам, на Камчатке явно не все были подготовлены как следует для такого восхождения. "Даже самые хорошие инструкторы не могут переставлять ноги за своих подопечных", — говорит Винников.
Туристы должны подтверждать свой опыт документально, особенно отправляясь на серьезные восхождения, считает Ромашкин. "Хочешь на гору Сабля на Урале — хорошо, можно без опыта. Но задумал забраться на Белуху или Ключевскую — будь добр, подтверди свою экспертизу", — рассуждает он.
Ключевская — сложная гора, хотя считается относительно невысокой — 4800 метров, то есть ниже Эльбруса.
"Ключевская сопка — действующий вулкан, там быстро меняется рельеф, случаются выбросы пепла. Очевидцы как-то мне рассказывали, что в их сторону прилетел булыжник размером с палатку. Нужно очень точно выбирать время: обычно группы ходят ночью, когда камни подмерзают", — объясняет Ромашкин.
Важнейший фактор при восхождении — погода, добавляет он. Частая ситуация на Камчатке: внезапно начался дождь, туристы промокли, потом резко похолодало — велик риск получить обморожение.
"Есть специализированные службы, которые собирают информацию по погоде именно в горах, рисуют ее слоями — на какой высоте какая температура, — говорит Ромашкин. — Гиды должны быть осведомлены о прогнозе, без этого невозможно ходить по горам, потому что цена ошибки высока. Если группа вошла в непогоду, надо возвращаться, а не ломиться вперед".
1 из 3
Турист во время подъема на второй конус Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ) в Камчатском крае
2 из 3
Вид на Корякский вулкан в Камчатском крае
3 из 3
Вулканы Острый и Плоский Толбачики и лавовое поле перед ними
1 из 3
Турист во время подъема на второй конус Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ) в Камчатском крае
2 из 3
Вид на Корякский вулкан в Камчатском крае
3 из 3
Вулканы Острый и Плоский Толбачики и лавовое поле перед ними
Он убежден: хорошая погода — это 50 процентов успеха при восхождении. Не будет ее — не будет и вершины.
"Еще одна беда коммерческих групп — они приезжают на ограниченное время. Чуть прояснилось — сразу бегут в горы. А нужно иметь хотя бы один-два запасных дня на случай непогоды", — добавляет Ромашкин.
Судя по тому, как быстро группа начала восхождение, гиды торопились, предполагает гендиректор "Дельфина". "Для акклиматизации на таких высотах нужна примерно неделя. Возможно, спешка и привела к трагедии", — рассуждает эксперт.
"Гидов было недостаточно даже в изначальном соотношении — на десять участников лишь два сопровождающих, — отмечает Вадим Мамонтов. — А потом остался один гид на восемь человек. Безусловно, мало".
Более того, группу повели не местные гиды: Иван Алабугин — из Барнаула, Андрей Мищенко — из Новосибирска. Последний, по словам его знакомой Елены Соколовой, поднимался
на Ключевскую 13 раз. Но все же камчатские горы, по словам Сергея Ромашкина, коварны и непохожи на другие. Инструкторам нужно было детально понять все тонкости маршрута и уже потом вести туда группу.
Возможно, в данном случае не только туристы, но и сами гиды переоценили свои силы, считает он.
"На гору Мак-Кинли на Аляске водить группы вправе исключительно местные проводники. А в Непале, например, гиды могут быть из любой страны, но хотя бы с тремя Эверестами за спиной", — рассказывает Ромашкин.
Нужно, чтобы каждый гид подтверждал опыт прохождения конкретного маршрута во время аттестации, добавляет он. Только тогда можно доверять ему группу.
"В Советском Союзе была альпкнижка, с помощью которой турист подтверждал свой опыт. Если не пройдены предыдущие уровни — на восхождение не пускали. Сейчас этого инструмента нет нигде, ни в одной стране мира. Почему? Потому что это достаточно драматично скажется на рынке такого рода услуг", — говорит Вадим Мамонтов.
По его мнению, стоит наделить гидов правом отказывать туристу в восхождении, если во время акклиматизационных выходов станет ясно, что участник не готов и не справляется. Другие методы регулирования в текущих условиях придумать сложно.
"После прошлогодней трагедии
на Эльбрусе было принято достаточно много изменений в законодательстве", — обращает внимание Мамонтов. С 1 сентября, например, вступили в силу правила оказания услуг инструкторами-проводниками.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, в свою очередь, сообщил
, что на данный момент готовятся предложения для системного регулирования экстремального туризма. Также, по его словам, необходимо усиливать уровень контроля и охраны особо охраняемых природных территорий, таких как "Вулканы Камчатки", куда входит и Ключевская сопка.