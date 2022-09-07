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"Переоценили свои силы": что привело к гибели туристов на Камчатке - РИА Новости, 07.09.2022
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Туризм
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"Переоценили свои силы": что привело к гибели туристов на Камчатке
"Переоценили свои силы": что привело к гибели туристов на Камчатке - РИА Новости, 07.09.2022
"Переоценили свои силы": что привело к гибели туристов на Камчатке
Недостаточная подготовка гидов и туристов, неоперативные действия спасателей и резкая смена погоды — таковы, по мнению экспертов, возможные причины гибели людей РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:00
2022-09-07T10:42
туризм
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей ромашкин
вулкан
происшествия
туризм
туристы
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. Недостаточная подготовка гидов и туристов, неоперативные действия спасателей и резкая смена погоды — таковы, по мнению экспертов, возможные причины гибели людей на Ключевском вулкане. В чем главная проблема коммерческих восхождений и как не допустить повторения трагедии — в материале РИА Новости.Выжили трое"Когда гид в первый раз обратился в МЧС, ему сказали, что пилотов, которые имели бы допуск к управлению вертолетом на высоте больше 3300 метров, сейчас нет", — говорит руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по приключенческому туризму и генеральный директор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.На тот момент, по его словам, погода еще позволяла произвести посадку в точке, где находились путешественники. Но когда пилота и борт нашли, она испортилась: оперативно добраться до пострадавших уже не было возможности."Группе пришлось ждать на той высоте, и, вероятно, это стало причиной гибели людей", — предполагает Мамонтов.Добраться до туристов спасатели не могли из-за сложных погодных условий, соглашается сотрудник МЧС Павел Журавлев: "Были порывы ветра 25-30 метров в секунду плюс ко всему снег, нулевая видимость".В итоге сработали по инструкции, отмечает он. "Каждый вызов согласовывают с начальством, собирают группу, прорабатывают логистику. Если это неизвестная для спасателей местность, с собой берут гида. Если вертолет не может приземлиться в точке, где случилось ЧП, делают выброску на высоте. После уже пешком продолжают восхождение к потерпевшим".Спасатели, высадившиеся на высоте 1663 метра, эвакуировали тела девяти участников группы. Среди погибших — туристы из Москвы, Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Владимирской и Новосибирской областей. Есть информация, что одним из них мог быть профессор Магнитогорского государственного технического университета имени Носова Игорь Михайловский.Выживших удалось эвакуировать в Петропавловск-Камчатский во вторник — через три дня после начала спасательной операции. Девушка от медицинской помощи отказалась, у гида диагностировали обморожение лица, стоп и кистей первой и второй степени. Еще один участник остался в поселке Ключи.Восхождение — не прогулкаГруппа из десяти туристов и двух сопровождающих отправилась в поход 30 августа. В субботу, 3 сентября, девять человек начали восхождение на Ключевскую сопку, трое остались в лагере на 3300 метрах.В тот же день при падении с высоты погибли пять человек. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще трех человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Руководитель компании — организатора экспедиции "Экстрим Тайм" Андрей Степанов задержан.По словам эксперта по горному туризму, генерального директора компании "Дельфин" Сергея Ромашкина, причиной трагедии могла стать недостаточная подготовка.По его словам, главная проблема коммерческих групп — "несхоженность". Туристы, приезжающие из разных городов, незнакомы друг с другом, никогда раньше не отправлялись в экспедиции вместе. При восхождении же очень важно, чтобы все двигались в одном темпе, никто не отставал и не убегал вперед. Для этого нужно хотя бы несколько раз выйти на маршрут всей группой.Бывает, гиды попадают под влияние настойчивых участников и не отступают, несмотря на высокие риски. "Люди заплатили деньги и думают, что это должно гарантировать им восхождение. Я хожу на Эльбрус достаточно часто, там это рядовая ситуация. Гид принимает решение: "Разворачиваемся". Группа: "А деньги вернете?" И находится обычно один настойчивый, который уговаривает продолжить путь к вершине, заставляя гида топать вместе со всеми".Вадим Мамонтов того же мнения. "Безусловно, нельзя пускать на восхождение новичков, потому что компенсировать недостаток подготовки потом вынужден гид, — уверен он. — Если это один отстающий, то еще ничего, а если полгруппы — все может закончиться печально".По словам инструктора пешеходного туризма Ивана Винникова, часто искатели приключений не осознают степень своей ответственности в полной мере. "Многие идут в горы ради красивых фоточек", — подчеркивает он. По его словам, на Камчатке явно не все были подготовлены как следует для такого восхождения. "Даже самые хорошие инструкторы не могут переставлять ноги за своих подопечных", — говорит Винников. Туристы должны подтверждать свой опыт документально, особенно отправляясь на серьезные восхождения, считает Ромашкин. "Хочешь на гору Сабля на Урале — хорошо, можно без опыта. Но задумал забраться на Белуху или Ключевскую — будь добр, подтверди свою экспертизу", — рассуждает он.Ключевой факторКлючевская — сложная гора, хотя считается относительно невысокой — 4800 метров, то есть ниже Эльбруса.Важнейший фактор при восхождении — погода, добавляет он. Частая ситуация на Камчатке: внезапно начался дождь, туристы промокли, потом резко похолодало — велик риск получить обморожение."Есть специализированные службы, которые собирают информацию по погоде именно в горах, рисуют ее слоями — на какой высоте какая температура, — говорит Ромашкин. — Гиды должны быть осведомлены о прогнозе, без этого невозможно ходить по горам, потому что цена ошибки высока. Если группа вошла в непогоду, надо возвращаться, а не ломиться вперед".Он убежден: хорошая погода — это 50 процентов успеха при восхождении. Не будет ее — не будет и вершины.Судя по тому, как быстро группа начала восхождение, гиды торопились, предполагает гендиректор "Дельфина". "Для акклиматизации на таких высотах нужна примерно неделя. Возможно, спешка и привела к трагедии", — рассуждает эксперт. Гиды не местные"Гидов было недостаточно даже в изначальном соотношении — на десять участников лишь два сопровождающих, — отмечает Вадим Мамонтов. — А потом остался один гид на восемь человек. Безусловно, мало".Более того, группу повели не местные гиды: Иван Алабугин — из Барнаула, Андрей Мищенко — из Новосибирска. Последний, по словам его знакомой Елены Соколовой, поднимался на Ключевскую 13 раз. Но все же камчатские горы, по словам Сергея Ромашкина, коварны и непохожи на другие. Инструкторам нужно было детально понять все тонкости маршрута и уже потом вести туда группу. Возможно, в данном случае не только туристы, но и сами гиды переоценили свои силы, считает он. "На гору Мак-Кинли на Аляске водить группы вправе исключительно местные проводники. А в Непале, например, гиды могут быть из любой страны, но хотя бы с тремя Эверестами за спиной", — рассказывает Ромашкин.Нужно, чтобы каждый гид подтверждал опыт прохождения конкретного маршрута во время аттестации, добавляет он. Только тогда можно доверять ему группу.Право на отказ"В Советском Союзе была альпкнижка, с помощью которой турист подтверждал свой опыт. Если не пройдены предыдущие уровни — на восхождение не пускали. Сейчас этого инструмента нет нигде, ни в одной стране мира. Почему? Потому что это достаточно драматично скажется на рынке такого рода услуг", — говорит Вадим Мамонтов.По его мнению, стоит наделить гидов правом отказывать туристу в восхождении, если во время акклиматизационных выходов станет ясно, что участник не готов и не справляется. Другие методы регулирования в текущих условиях придумать сложно."После прошлогодней трагедии на Эльбрусе было принято достаточно много изменений в законодательстве", — обращает внимание Мамонтов. С 1 сентября, например, вступили в силу правила оказания услуг инструкторами-проводниками. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, в свою очередь, сообщил, что на данный момент готовятся предложения для системного регулирования экстремального туризма. Также, по его словам, необходимо усиливать уровень контроля и охраны особо охраняемых природных территорий, таких как "Вулканы Камчатки", куда входит и Ключевская сопка.
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петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей ромашкин, вулкан, происшествия, туризм, туристы, погода, актуальное - туризм, проблемы - туризм, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сергей Ромашкин, Вулкан, Происшествия, Туризм, туристы, Погода, Актуальное - Туризм, Проблемы - Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ)
08:00 07.09.2022 (обновлено: 10:42 07.09.2022)
 

"Переоценили свои силы": что привело к гибели туристов на Камчатке

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. Недостаточная подготовка гидов и туристов, неоперативные действия спасателей и резкая смена погоды — таковы, по мнению экспертов, возможные причины гибели людей на Ключевском вулкане. В чем главная проблема коммерческих восхождений и как не допустить повторения трагедии — в материале РИА Новости.

Выжили трое

"Когда гид в первый раз обратился в МЧС, ему сказали, что пилотов, которые имели бы допуск к управлению вертолетом на высоте больше 3300 метров, сейчас нет", — говорит руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по приключенческому туризму и генеральный директор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.
На тот момент, по его словам, погода еще позволяла произвести посадку в точке, где находились путешественники. Но когда пилота и борт нашли, она испортилась: оперативно добраться до пострадавших уже не было возможности.
"Группе пришлось ждать на той высоте, и, вероятно, это стало причиной гибели людей", — предполагает Мамонтов.
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Добраться до туристов спасатели не могли из-за сложных погодных условий, соглашается сотрудник МЧС Павел Журавлев: "Были порывы ветра 25-30 метров в секунду плюс ко всему снег, нулевая видимость".
В итоге сработали по инструкции, отмечает он. "Каждый вызов согласовывают с начальством, собирают группу, прорабатывают логистику. Если это неизвестная для спасателей местность, с собой берут гида. Если вертолет не может приземлиться в точке, где случилось ЧП, делают выброску на высоте. После уже пешком продолжают восхождение к потерпевшим".
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Спасатели, высадившиеся на высоте 1663 метра, эвакуировали тела девяти участников группы. Среди погибших — туристы из Москвы, Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Владимирской и Новосибирской областей. Есть информация, что одним из них мог быть профессор Магнитогорского государственного технического университета имени Носова Игорь Михайловский.
Выживших удалось эвакуировать в Петропавловск-Камчатский во вторник — через три дня после начала спасательной операции. Девушка от медицинской помощи отказалась, у гида диагностировали обморожение лица, стоп и кистей первой и второй степени. Еще один участник остался в поселке Ключи.
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Восхождение — не прогулка

Группа из десяти туристов и двух сопровождающих отправилась в поход 30 августа. В субботу, 3 сентября, девять человек начали восхождение на Ключевскую сопку, трое остались в лагере на 3300 метрах.
В тот же день при падении с высоты погибли пять человек. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще трех человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Руководитель компании — организатора экспедиции "Экстрим Тайм" Андрей Степанов задержан.
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По словам эксперта по горному туризму, генерального директора компании "Дельфин" Сергея Ромашкина, причиной трагедии могла стать недостаточная подготовка.
"У нас есть две ветви туризма — спортивный и коммерческий. В первой есть разряды, нормативы. Там, чтобы отправиться на серьезное восхождение, нужно годами ходить на маршруты попроще. А во второй ничего этого нет. Любой человек может пойти на Эверест в качестве первой горы", — поясняет Ромашкин.
По его словам, главная проблема коммерческих групп — "несхоженность". Туристы, приезжающие из разных городов, незнакомы друг с другом, никогда раньше не отправлялись в экспедиции вместе. При восхождении же очень важно, чтобы все двигались в одном темпе, никто не отставал и не убегал вперед. Для этого нужно хотя бы несколько раз выйти на маршрут всей группой.
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в медиабанк

Альпинист во время туристического похода из базового лагеря "Джилы-Су" в Кабардино-Балкарии

Альпинист во время туристического похода из базового лагеря Джилы-Су в Кабардино-Балкарии
1 из 3

Альпинист во время туристического похода из базового лагеря "Джилы-Су" в Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Восхождение

Ски-альпинизм
2 из 3

Восхождение

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в медиабанк

Девушка на пути восхождения на Эльбрус из базового лагеря "Джилы-Су" в Кабардино-Балкарии

Девушка на пути восхождения на Эльбрус
3 из 3

Девушка на пути восхождения на Эльбрус из базового лагеря "Джилы-Су" в Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Антон Подгайко
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1 из 3

Альпинист во время туристического похода из базового лагеря "Джилы-Су" в Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Антон Подгайко
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2 из 3

Восхождение

© РИА Новости / Илья Наймушин
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3 из 3

Девушка на пути восхождения на Эльбрус из базового лагеря "Джилы-Су" в Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Антон Подгайко
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"Горы — не прогулка по городу, — отмечает Ромашкин. — Есть альпинистская связка, все идут, соединенные одной веревкой. Для этого нужен опыт".

Бывает, гиды попадают под влияние настойчивых участников и не отступают, несмотря на высокие риски. "Люди заплатили деньги и думают, что это должно гарантировать им восхождение. Я хожу на Эльбрус достаточно часто, там это рядовая ситуация. Гид принимает решение: "Разворачиваемся". Группа: "А деньги вернете?" И находится обычно один настойчивый, который уговаривает продолжить путь к вершине, заставляя гида топать вместе со всеми".
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Вадим Мамонтов того же мнения. "Безусловно, нельзя пускать на восхождение новичков, потому что компенсировать недостаток подготовки потом вынужден гид, — уверен он. — Если это один отстающий, то еще ничего, а если полгруппы — все может закончиться печально".
По словам инструктора пешеходного туризма Ивана Винникова, часто искатели приключений не осознают степень своей ответственности в полной мере. "Многие идут в горы ради красивых фоточек", — подчеркивает он.
По его словам, на Камчатке явно не все были подготовлены как следует для такого восхождения. "Даже самые хорошие инструкторы не могут переставлять ноги за своих подопечных", — говорит Винников.
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Туристы должны подтверждать свой опыт документально, особенно отправляясь на серьезные восхождения, считает Ромашкин. "Хочешь на гору Сабля на Урале — хорошо, можно без опыта. Но задумал забраться на Белуху или Ключевскую — будь добр, подтверди свою экспертизу", — рассуждает он.

Ключевой фактор

Ключевская — сложная гора, хотя считается относительно невысокой — 4800 метров, то есть ниже Эльбруса.

"Ключевская сопка — действующий вулкан, там быстро меняется рельеф, случаются выбросы пепла. Очевидцы как-то мне рассказывали, что в их сторону прилетел булыжник размером с палатку. Нужно очень точно выбирать время: обычно группы ходят ночью, когда камни подмерзают", — объясняет Ромашкин.

Важнейший фактор при восхождении — погода, добавляет он. Частая ситуация на Камчатке: внезапно начался дождь, туристы промокли, потом резко похолодало — велик риск получить обморожение.
"Есть специализированные службы, которые собирают информацию по погоде именно в горах, рисуют ее слоями — на какой высоте какая температура, — говорит Ромашкин. — Гиды должны быть осведомлены о прогнозе, без этого невозможно ходить по горам, потому что цена ошибки высока. Если группа вошла в непогоду, надо возвращаться, а не ломиться вперед".
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Турист во время подъема на второй конус Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ) в Камчатском крае

Турист во время подъема на второй конус Большого трещинного Толбачинского извержения в Камчатском крае
1 из 3

Турист во время подъема на второй конус Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ) в Камчатском крае

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанк

Вид на Корякский вулкан в Камчатском крае

Вид на Корякский вулкан в Камчатском крае
2 из 3

Вид на Корякский вулкан в Камчатском крае

© РИА Новости / Александр Пирагис
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CC BY 2.0 / kuhnmi / Tolbachik

Вулканы Острый и Плоский Толбачики и лавовое поле перед ними

Вулканы Острый и Плоский Толбачик и лавовое поле перед ними
3 из 3

Вулканы Острый и Плоский Толбачики и лавовое поле перед ними

CC BY 2.0 / kuhnmi / Tolbachik
1 из 3

Турист во время подъема на второй конус Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ) в Камчатском крае

© РИА Новости / Алексей Куденко
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2 из 3

Вид на Корякский вулкан в Камчатском крае

© РИА Новости / Александр Пирагис
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3 из 3

Вулканы Острый и Плоский Толбачики и лавовое поле перед ними

CC BY 2.0 / kuhnmi / Tolbachik
Он убежден: хорошая погода — это 50 процентов успеха при восхождении. Не будет ее — не будет и вершины.

"Еще одна беда коммерческих групп — они приезжают на ограниченное время. Чуть прояснилось — сразу бегут в горы. А нужно иметь хотя бы один-два запасных дня на случай непогоды", — добавляет Ромашкин.

Судя по тому, как быстро группа начала восхождение, гиды торопились, предполагает гендиректор "Дельфина". "Для акклиматизации на таких высотах нужна примерно неделя. Возможно, спешка и привела к трагедии", — рассуждает эксперт.

Гиды не местные

"Гидов было недостаточно даже в изначальном соотношении — на десять участников лишь два сопровождающих, — отмечает Вадим Мамонтов. — А потом остался один гид на восемь человек. Безусловно, мало".
© Фото : Предоставлено телеведущей Анной ДемьянаНачало фриран-восхождения на Мутновский вулкан, Камчатка
Начало фриран-восхождения на Мутновский вулкан, Камчатка - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : Предоставлено телеведущей Анной Демьяна
Начало фриран-восхождения на Мутновский вулкан, Камчатка
Более того, группу повели не местные гиды: Иван Алабугин — из Барнаула, Андрей Мищенко — из Новосибирска. Последний, по словам его знакомой Елены Соколовой, поднимался на Ключевскую 13 раз. Но все же камчатские горы, по словам Сергея Ромашкина, коварны и непохожи на другие. Инструкторам нужно было детально понять все тонкости маршрута и уже потом вести туда группу.
Возможно, в данном случае не только туристы, но и сами гиды переоценили свои силы, считает он.
"На гору Мак-Кинли на Аляске водить группы вправе исключительно местные проводники. А в Непале, например, гиды могут быть из любой страны, но хотя бы с тремя Эверестами за спиной", — рассказывает Ромашкин.
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На Эльбрусе спасли сорвавшегося альпиниста
Нужно, чтобы каждый гид подтверждал опыт прохождения конкретного маршрута во время аттестации, добавляет он. Только тогда можно доверять ему группу.

Право на отказ

"В Советском Союзе была альпкнижка, с помощью которой турист подтверждал свой опыт. Если не пройдены предыдущие уровни — на восхождение не пускали. Сейчас этого инструмента нет нигде, ни в одной стране мира. Почему? Потому что это достаточно драматично скажется на рынке такого рода услуг", — говорит Вадим Мамонтов.
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Стали известны новые подробности трагедии на Эльбрусе
По его мнению, стоит наделить гидов правом отказывать туристу в восхождении, если во время акклиматизационных выходов станет ясно, что участник не готов и не справляется. Другие методы регулирования в текущих условиях придумать сложно.
"После прошлогодней трагедии на Эльбрусе было принято достаточно много изменений в законодательстве", — обращает внимание Мамонтов. С 1 сентября, например, вступили в силу правила оказания услуг инструкторами-проводниками.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, в свою очередь, сообщил, что на данный момент готовятся предложения для системного регулирования экстремального туризма. Также, по его словам, необходимо усиливать уровень контроля и охраны особо охраняемых природных территорий, таких как "Вулканы Камчатки", куда входит и Ключевская сопка.
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