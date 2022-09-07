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Тела девяти погибших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали со склона
Тела девяти погибших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали со склона - РИА Новости, 07.09.2022
Тела девяти погибших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали со склона
Спасатели завершили эвакуацию тел девяти туристов, погибших на Ключевском вулкане, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T06:40
2022-09-07T06:40
2022-09-07T10:14
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен - РИА Новости. Спасатели завершили эвакуацию тел девяти туристов, погибших на Ключевском вулкане, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.Сегодня тела погибших доставят в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы.Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. Третьего сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. Путешественники, попавшие в ЧП, прибыли из шести регионов — Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Владимирской и Новосибирской областей, а также из Москвы.В субботу они обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты, один альпинист пострадал и потерял сознание, гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще трех человек.Во вторник оставшихся в живых трех членов группы смогли эвакуировать вертолетом с высоты 3700 метров. Гида с обморожением конечностей госпитализировали в Петропавловске-Камчатском.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский, россия, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
Происшествия, Туризм, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Новости - Туризм
06:40 07.09.2022 (обновлено: 10:14 07.09.2022)
Тела девяти погибших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали со склона
Спасатели завершили эвакуацию тел девяти погибших на Ключевском вулкане туристов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен - РИА Новости. Спасатели завершили эвакуацию тел девяти туристов, погибших на Ключевском вулкане, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
"Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту 4158 метров, и в два захода забрали тела погибших и доставили их в (поселок - ред.) Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции", - рассказали в пресс-службе.
Сегодня тела погибших доставят в Петропавловск-Камчатский
для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. Третьего сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. Путешественники, попавшие в ЧП, прибыли из шести регионов — Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Владимирской и Новосибирской областей
, а также из Москвы
.
В субботу они обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты, один альпинист пострадал и потерял сознание, гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще трех человек.
Во вторник оставшихся в живых трех членов группы смогли эвакуировать вертолетом с высоты 3700 метров. Гида с обморожением конечностей госпитализировали в Петропавловске-Камчатском.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".