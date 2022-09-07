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Тела девяти погибших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали со склона

Тела девяти погибших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали со склона - РИА Новости, 07.09.2022

Тела девяти погибших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали со склона

Спасатели завершили эвакуацию тел девяти туристов, погибших на Ключевском вулкане, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T06:40

2022-09-07T06:40

2022-09-07T10:14

происшествия

туризм

камчатский край

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен - РИА Новости. Спасатели завершили эвакуацию тел девяти туристов, погибших на Ключевском вулкане, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.Сегодня тела погибших доставят в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы.Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. Третьего сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. Путешественники, попавшие в ЧП, прибыли из шести регионов — Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Владимирской и Новосибирской областей, а также из Москвы.В субботу они обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты, один альпинист пострадал и потерял сознание, гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще трех человек.Во вторник оставшихся в живых трех членов группы смогли эвакуировать вертолетом с высоты 3700 метров. Гида с обморожением конечностей госпитализировали в Петропавловске-Камчатском.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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Максим Горбачев

происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский, россия, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм