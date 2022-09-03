https://ria.ru/20220903/turisty-1814214595.html

Туристы, попавшие в ЧП на Ключевском вулкане, приехали из шести регионов

Туристы, попавшие в ЧП на Ключевском вулкане, приехали из шести регионов - РИА Новости, 03.09.2022

Туристы, попавшие в ЧП на Ключевском вулкане, приехали из шести регионов

Туристы, попавшие в ЧП на Ключевском вулкане на Камчатке, прибыли из шести регионов, сообщили в прокуратуре Камчатского края. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T13:26

2022-09-03T13:26

2022-09-03T13:27

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камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Туристы, попавшие в ЧП на Ключевском вулкане на Камчатке, прибыли из шести регионов, сообщили в прокуратуре Камчатского края.Группа туристов, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации властей региона, пять человек погибли, один турист пострадал, он без сознания. Один гид сломал ногу. Сейчас к группе, которая находится на высоте 4200 метров, следуют спасатели."По предварительной информации, пятеро туристов, зарегистрированной в МЧС группы в составе 12 человек из разных регионов России (Алтайского, Новосибирской, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимировской области), при восхождении сорвались и погибли, есть пострадавшие", —сказали в прокуратуре.В ведомстве добавили, что начали проверку того, как был организован тур.Как сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края, по имеющимся данным, 30 августа на вулкан выдвинулись группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек. "Большинство из них приехали из других регионов страны, в том числе и гиды. Организатором путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска", - говорится в сообщении.В правительстве уточнили, что восхождение совершали девять из двенадцати человек, остальные остались в лагере на высоте 3300 метров.Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.

https://ria.ru/20220903/spasateli-1814207954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва, происшествия, новости - туризм