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Туристы, попавшие в ЧП на Ключевском вулкане, приехали из шести регионов - РИА Новости, 03.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220903/turisty-1814214595.html
Туристы, попавшие в ЧП на Ключевском вулкане, приехали из шести регионов
Туристы, попавшие в ЧП на Ключевском вулкане, приехали из шести регионов - РИА Новости, 03.09.2022
Туристы, попавшие в ЧП на Ключевском вулкане, приехали из шести регионов
Туристы, попавшие в ЧП на Ключевском вулкане на Камчатке, прибыли из шести регионов, сообщили в прокуратуре Камчатского края. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:26
2022-09-03T13:27
туризм
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
москва
происшествия
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Туристы, попавшие в ЧП на Ключевском вулкане на Камчатке, прибыли из шести регионов, сообщили в прокуратуре Камчатского края.Группа туристов, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации властей региона, пять человек погибли, один турист пострадал, он без сознания. Один гид сломал ногу. Сейчас к группе, которая находится на высоте 4200 метров, следуют спасатели."По предварительной информации, пятеро туристов, зарегистрированной в МЧС группы в составе 12 человек из разных регионов России (Алтайского, Новосибирской, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимировской области), при восхождении сорвались и погибли, есть пострадавшие", —сказали в прокуратуре.В ведомстве добавили, что начали проверку того, как был организован тур.Как сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края, по имеющимся данным, 30 августа на вулкан выдвинулись группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек. "Большинство из них приехали из других регионов страны, в том числе и гиды. Организатором путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска", - говорится в сообщении.В правительстве уточнили, что восхождение совершали девять из двенадцати человек, остальные остались в лагере на высоте 3300 метров.Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.
https://ria.ru/20220903/spasateli-1814207954.html
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камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва, происшествия, новости - туризм
Туризм, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Москва, Происшествия, Новости - Туризм
13:26 03.09.2022 (обновлено: 13:27 03.09.2022)
 
Туристы, попавшие в ЧП на Ключевском вулкане, приехали из шести регионов

Прокуратура: туристы, попавшие в ЧП на Ключевском вулкане, приехали из шести регионов

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Туристы, попавшие в ЧП на Ключевском вулкане на Камчатке, прибыли из шести регионов, сообщили в прокуратуре Камчатского края.
Группа туристов, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации властей региона, пять человек погибли, один турист пострадал, он без сознания. Один гид сломал ногу. Сейчас к группе, которая находится на высоте 4200 метров, следуют спасатели.
"По предварительной информации, пятеро туристов, зарегистрированной в МЧС группы в составе 12 человек из разных регионов России (Алтайского, Новосибирской, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимировской области), при восхождении сорвались и погибли, есть пострадавшие", —сказали в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что начали проверку того, как был организован тур.
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
12:41Туризм
Спасатели пешком добираются к туристам, попавшим в ЧП на Камчатке
Как сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края, по имеющимся данным, 30 августа на вулкан выдвинулись группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек. "Большинство из них приехали из других регионов страны, в том числе и гиды. Организатором путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска", - говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что восхождение совершали девять из двенадцати человек, остальные остались в лагере на высоте 3300 метров.
Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.
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