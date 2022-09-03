13:26 03.09.2022 (обновлено: 13:27 03.09.2022)
Туристы, попавшие в ЧП на Ключевском вулкане, приехали из шести регионов
Прокуратура: туристы, попавшие в ЧП на Ключевском вулкане, приехали из шести регионов
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Туристы, попавшие в ЧП на Ключевском вулкане на Камчатке, прибыли из шести регионов, сообщили в прокуратуре Камчатского края.
Группа туристов, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации властей региона, пять человек погибли, один турист пострадал, он без сознания. Один гид сломал ногу. Сейчас к группе, которая находится на высоте 4200 метров, следуют спасатели.
"По предварительной информации, пятеро туристов, зарегистрированной в МЧС группы в составе 12 человек из разных регионов России (Алтайского, Новосибирской, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимировской области), при восхождении сорвались и погибли, есть пострадавшие", —сказали в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что начали проверку того, как был организован тур.
Как сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края, по имеющимся данным, 30 августа на вулкан выдвинулись группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек. "Большинство из них приехали из других регионов страны, в том числе и гиды. Организатором путешествия выступала туристическая компания из Новосибирска", - говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что восхождение совершали девять из двенадцати человек, остальные остались в лагере на высоте 3300 метров.
Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.
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