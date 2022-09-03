https://ria.ru/20220903/turisty-1814199093.html

Пять туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской

Пять туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской - РИА Новости, 03.09.2022

Пять туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской

Пятеро туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке, сообщил РИА Новости заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T11:49

2022-09-03T11:49

2022-09-03T15:27

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пятеро туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке, сообщил РИА Новости заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский."Информация предварительная, очень неточная, потому что связь там постоянно прерывается. Мне сообщили, что пять человек погибли, кто-то ранен", — сказал он.Ранее представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что погибли четверо из 12 туристов. Один участник группы пострадал, он без сознания, один гид также сломал ногу. По предварительным данным следователей, погибшие упали с высоты. Группа находится на высоте 4200 метров, туда следуют спасатели.Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.

https://ria.ru/20220901/turist-1813779853.html

камчатский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новости - туризм, камчатский край