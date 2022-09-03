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Пять туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской - РИА Новости, 03.09.2022
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Туризм
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Пять туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской
Пять туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской - РИА Новости, 03.09.2022
Пять туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской
Пятеро туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке, сообщил РИА Новости заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T11:49
2022-09-03T15:27
происшествия
туризм
новости - туризм
камчатский край
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пятеро туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке, сообщил РИА Новости заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский."Информация предварительная, очень неточная, потому что связь там постоянно прерывается. Мне сообщили, что пять человек погибли, кто-то ранен", — сказал он.Ранее представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что погибли четверо из 12 туристов. Один участник группы пострадал, он без сознания, один гид также сломал ногу. По предварительным данным следователей, погибшие упали с высоты. Группа находится на высоте 4200 метров, туда следуют спасатели.Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.
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происшествия, новости - туризм, камчатский край
Происшествия, Туризм, Новости - Туризм, Камчатский край
11:49 03.09.2022 (обновлено: 15:27 03.09.2022)
 
Пять туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской

Пять туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкВид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке
Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пятеро туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке, сообщил РИА Новости заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский.
"Информация предварительная, очень неточная, потому что связь там постоянно прерывается. Мне сообщили, что пять человек погибли, кто-то ранен", — сказал он.
Ранее представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что погибли четверо из 12 туристов. Один участник группы пострадал, он без сознания, один гид также сломал ногу.
По предварительным данным следователей, погибшие упали с высоты.
Группа находится на высоте 4200 метров, туда следуют спасатели.
Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.
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