Рейтинг@Mail.ru
Профессор челябинского вуза, предположительно, погиб на Ключевском вулкане - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220906/professor-1814843083.html
Профессор челябинского вуза, предположительно, погиб на Ключевском вулкане
Профессор челябинского вуза, предположительно, погиб на Ключевском вулкане - РИА Новости, 06.09.2022
Профессор челябинского вуза, предположительно, погиб на Ключевском вулкане
Турист из Челябинской области, один из погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка, является сотрудником Магнитогорского государственного технического... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:22
2022-09-06T14:22
туризм
россия
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574765399_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6757b7858f33d944f2c173fd897d0f88.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен – РИА Новости. Турист из Челябинской области, один из погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка, является сотрудником Магнитогорского государственного технического университета имени Носова, но официальной информации о его гибели вуз не получал, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе вуза.Как сообщало следственного управление СК РФ по Камчатскому краю, туристы, которые погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, приехали на полуостров из шести городов страны, в том числе из Магнитогорска. По данным челябинских СМИ, турист из Магнитогорска - это Игорь Михайловский, работавший внешним совместителем в должности профессора в Магнитогорском государственном техническом университете имени Носова."Да, действительно, такой сотрудник есть, но в данный момент он по графику находится в отпуске до 10 сентября включительно. Информации по гибели мы не получали", - сказала собеседница агентства.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. Изначально сообщалось, что, по предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, а к утру понедельника скончались еще двое. Вечером в понедельник СК РФ сообщил, что всего погибли девять человек.
https://ria.ru/20220906/spasateli-1814765973.html
россия
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574765399_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_617edbcd50106c5aab04613da537f526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, новости - туризм
Туризм, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Камчатский край, Новости - Туризм
14:22 06.09.2022
 
Профессор челябинского вуза, предположительно, погиб на Ключевском вулкане

Профессор челябинского вуза Михайловский, предположительно, погиб на Ключевском вулкане

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен – РИА Новости. Турист из Челябинской области, один из погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка, является сотрудником Магнитогорского государственного технического университета имени Носова, но официальной информации о его гибели вуз не получал, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе вуза.
Как сообщало следственного управление СК РФ по Камчатскому краю, туристы, которые погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, приехали на полуостров из шести городов страны, в том числе из Магнитогорска. По данным челябинских СМИ, турист из Магнитогорска - это Игорь Михайловский, работавший внешним совместителем в должности профессора в Магнитогорском государственном техническом университете имени Носова.
"Да, действительно, такой сотрудник есть, но в данный момент он по графику находится в отпуске до 10 сентября включительно. Информации по гибели мы не получали", - сказала собеседница агентства.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. Изначально сообщалось, что, по предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, а к утру понедельника скончались еще двое. Вечером в понедельник СК РФ сообщил, что всего погибли девять человек.
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 10:57Туризм
Спасатели выдвинулись к месту гибели туристов на Ключевском вулкане
 
ТуризмРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Камчатский крайНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала