https://ria.ru/20220906/professor-1814843083.html
Профессор челябинского вуза, предположительно, погиб на Ключевском вулкане
Профессор челябинского вуза, предположительно, погиб на Ключевском вулкане - РИА Новости, 06.09.2022
Профессор челябинского вуза, предположительно, погиб на Ключевском вулкане
Турист из Челябинской области, один из погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка, является сотрудником Магнитогорского государственного технического... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:22
2022-09-06T14:22
2022-09-06T14:22
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен – РИА Новости. Турист из Челябинской области, один из погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка, является сотрудником Магнитогорского государственного технического университета имени Носова, но официальной информации о его гибели вуз не получал, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе вуза.Как сообщало следственного управление СК РФ по Камчатскому краю, туристы, которые погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, приехали на полуостров из шести городов страны, в том числе из Магнитогорска. По данным челябинских СМИ, турист из Магнитогорска - это Игорь Михайловский, работавший внешним совместителем в должности профессора в Магнитогорском государственном техническом университете имени Носова."Да, действительно, такой сотрудник есть, но в данный момент он по графику находится в отпуске до 10 сентября включительно. Информации по гибели мы не получали", - сказала собеседница агентства.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. Изначально сообщалось, что, по предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, а к утру понедельника скончались еще двое. Вечером в понедельник СК РФ сообщил, что всего погибли девять человек.
https://ria.ru/20220906/spasateli-1814765973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, новости - туризм
Туризм, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Камчатский край, Новости - Туризм
Профессор челябинского вуза, предположительно, погиб на Ключевском вулкане
Профессор челябинского вуза Михайловский, предположительно, погиб на Ключевском вулкане
ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен – РИА Новости. Турист из Челябинской области, один из погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка, является сотрудником Магнитогорского государственного технического университета имени Носова, но официальной информации о его гибели вуз не получал, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе вуза.
Как сообщало следственного управление СК РФ по Камчатскому краю, туристы, которые погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, приехали на полуостров из шести городов страны, в том числе из Магнитогорска. По данным челябинских СМИ, турист из Магнитогорска - это Игорь Михайловский, работавший внешним совместителем в должности профессора в Магнитогорском государственном техническом университете имени Носова.
"Да, действительно, такой сотрудник есть, но в данный момент он по графику находится в отпуске до 10 сентября включительно. Информации по гибели мы не получали", - сказала собеседница агентства.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. Изначально сообщалось, что, по предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, а к утру понедельника скончались еще двое. Вечером в понедельник СК РФ
сообщил, что всего погибли девять человек.