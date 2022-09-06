https://ria.ru/20220906/turisty-1814773538.html

Туристов, выживших на вулкане, доставили в Петропавловск-Камчатский

Туристов, выживших на вулкане, доставили в Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 06.09.2022

Туристов, выживших на вулкане, доставили в Петропавловск-Камчатский

Туристов, выживших при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке, бортом медицины катастроф доставили в Петропавловск-Камчатский, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:29

2022-09-06T11:29

2022-09-06T12:06

туризм

новости - туризм

петропавловск-камчатский

происшествия

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен — РИА Новости. Туристов, выживших при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке, бортом медицины катастроф доставили в Петропавловск-Камчатский, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.К медикам привезли двух человек, третий, житель села Ключи, остался в этом населенном пункте."Девушка от медицинской помощи отказалась. У гида обморожения первой-второй степени пальцев обоих кистей и обеих стоп, лицо (левая щека) — первой степени. Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение", — уточнили в краевом правительстве.Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. Третьего сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3300 метров. Путешественники, попавшие в ЧП, прибыли из шести регионов — Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Владимирской и Новосибирской областей, а также из Москвы.В субботу они обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты, один альпинист пострадал и потерял сознание, гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили о смерти шестого члена группы. В понедельник стало известно о гибели еще трех человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Сейчас в районе экспедиции фиксируется сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра — до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.

https://ria.ru/20220905/vulkan-1814546257.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, петропавловск-камчатский, происшествия, камчатский край