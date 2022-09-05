https://ria.ru/20220905/proisshestvie-1814546360.html

"Группу вели профессионалы". Что случилось с туристами на Камчатке

"Группу вели профессионалы". Что случилось с туристами на Камчатке - РИА Новости, 05.09.2022

"Группу вели профессионалы". Что случилось с туристами на Камчатке

На Камчатке продолжается операция по спасению туристов, отправившихся на Ключевскую сопку. По последним данным, девять из двенадцати человек погибли. Остальных... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:05

2022-09-05T15:05

2022-09-05T17:43

барнаул

байкал

непал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. На Камчатке продолжается операция по спасению туристов, отправившихся на Ключевскую сопку. По последним данным, девять из двенадцати человек погибли. Остальных пытаются эвакуировать две группы сотрудников МЧС. Ситуацию осложняет надвигающийся циклон. Главу новосибирского клуба путешественников "Экстрим тайм" — организатора восхождения — задержали.Неудачная посадкаКлючевская сопка — самый высокий (около 4750 метров) действующий вулкан Евразии. "Экстрим тайм" объявил о предстоящей экспедиции в июне. Группу сформировали быстро. Москвичи, петербуржцы, жители Владимира, Барнаула и Петропавловска-Камчатского — всего 12 альпинистов, включая двух инструкторов.На маршрут вышли утром 29 августа. Поднимались в связке. За два дня добрались до дома вулканологов (на высоте 3300 метров).После акклиматизации девять человек двинулись дальше, трое остались в лагере. Днем 3 сентября на высоте 4150 метров один из туристов сорвался со склона и потянул за собой остальных. В итоге пять человек погибли на месте. Еще один ударился головой о камни и потерял сознание. Гид сломал ногу.Информацию о ЧП сразу передали в краевое управление МЧС. В лагерь вылетел вертолет Ми-8 с врачами. Летчики дважды пытались посадить машину, но безуспешно — слишком плохая погода, низкая облачность. Вернулись на базу. Неудача постигла и борт МЧС. В воскресенье, 4 сентября, на сопку послали сводную наземную группу из 24 человек. К тому времени, по данным властей Камчатского края, скончались еще трое альпинистов.Тринадцать восхожденийКлуб путешественников "Экстрим тайм" на туристическом рынке не первый год. Организовывали поездки на Алтай, Камчатку, Байкал, в Крым и даже Непал. На Ключевскую сопку в этот раз отправились гиды Иван Алабугин из Барнаула и Андрей Мищенко из Барабинска."Андрей — настоящий мастер своего дела, — рассказывает его знакомая Елена Соколова. — Прекрасно чувствует, можно ли начать восхождение или стоит переждать. Не знаю, что случилось, но просто так рисковать он бы точно не стал".Горами Андрей увлекся в 2001-м, когда служил на Северном Кавказе. В новосибирской компании проработал больше пяти лет. За его плечами восхождение на Белуху, поход в ущелье Актру на Северо-Чуйском хребте, а также многочисленные поездки на Камчатку. На Ключевскую сопку поднимался 13 раз.Алабугин тоже опытный инструктор. В "Экстрим тайме" — восемь лет. Участвовал в трекингах в Непале, Турции, Крыму и на Байкале."У вершины нет обозначенных троп, местность часто меняется из-за высокой вулканической активности", — указывают на особенность маршрута в клубе.Известный альпинист Денис Киселев поясняет, что само по себе восхождение считается простым, в том числе и для новичков. Однако многое зависит от гида."В коммерческом альпинизме маршруты сами по себе менее сложные, - подчеркивает он. - Если человек правильно подготовлен и экипирован, то риски сведены к минимуму. Хотя от несчастных случаев не застрахован никто". Большую роль сыграла погода, считает скалолаз. Возможно, инструкторы не справились с суровыми условиями - к тому же в группе было довольно много людей, уследить за каждым трудно. "А может, пренебрегли мерами безопасности, - предполагает Киселев. - Поскольку путь не очень сложный, туристы во время восхождения в связке могли не прикрепить веревку к рельефу. Соответственно, если один оступился, то потянул за собой остальных. В случае же надлежащего крепления к скалам, он бы просто повис".Кроме того, добавляет эксперт, Ключевская сопка известна камнепадами. Это могло быть еще одной причиной трагедии.Прокуратура теперь проверит соответствие деятельности новосибирского клуба путешественников законодательству о туризме и то, насколько тщательно соблюдали требования к гидам. Выяснят, регистрировали ли группу перед восхождением в МЧС. По предварительной информации, организаторы это сделали.Опасный циклонСпасательная операция продолжилась в понедельник, 5 сентября. С четвертой попытки вертолет все-таки высадил сотрудников МЧС с альпинистским снаряжением на высоте полторы тысячи метров. Они должны добраться до дома вулканологов, а утром продолжить путь к отметке 4100."Вторая группа также совершает пешее восхождение на Ключевскую сопку, но только к дому вулканологов", — уточняют в краевом Центре обеспечения действий по ГО и ЧС.Там укрылись трое туристов. Они уже вышли на связь с родными. Пеший путь до них займет не менее двух суток.Все зависит от погоды. Скорость ветра на Ключевской сопке сейчас достигает 15 метров в секунду, ожидается мощный снегопад. Кроме того, по прогнозам синоптиков, 6 сентября к полуострову из Охотского моря подойдет циклон. Ветер усилится, а снег смешается с дождем, что еще больше осложнит работу спасателей.

https://ria.ru/20220905/vulkan-1814546257.html

https://ria.ru/20220905/vulkan-1814504071.html

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

барнаул, байкал, непал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), актуальное - туризм, проблемы - туризм, новости - туризм