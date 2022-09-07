02:55 07.09.2022 (обновлено: 10:31 07.09.2022)
Солодов прокомментировал трагедию на вулкане Ключевская сопка
Губернатор Солодов после трагедии на Ключевской сопке предложил усилить контроль в парке
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюКлючевский вулкан
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Ключевский вулкан. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал РИА Новости, что после трагедии с гибелью 9 туристов на вулкане Ключевская сопка доложил президенту РФ предложения о передаче этого участка природного парка на федеральный уровень для усиления контроля, также готовятся предложения для системного регулирования экстремального туризма.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек – 3 сентября обратилась к спасателям. Предварительно сообщалось, что пять человек погибли при падении с высоты. Вечером 5 сентября СК РФ сообщил, что всего погибли девять человек. На следующий день спасатели на вертолете эвакуировали трех выживших.
"Это заставляет нас задуматься о необходимости системного регулирования таких экстремальных видов туризма. Мы сейчас готовим предложения, они будут лежать в русле обязательности согласования прохождения сложных маршрутов с включением специализированных спортивных ассоциаций, в частности маршрутно-квалификационной комиссии в регионе, с тем, чтобы при направлении заявки в МЧС на маршрут прикладывались эти документы, и уже федеральные органы власти могли оценивать наличие или отсутствие соответствующих документов. Мы такие предложения готовим и будем вносить. Это федеральное регулирование", - сказал Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
Он отметил, что также видна необходимость усиления уровня контроля и охраны особо охраняемых природных территорий регионального уровня. "Вулканы Камчатки", куда входит Ключевская сопка, – это региональное ООП.
"Я уже предложил, и меня поддержал министр природных ресурсов Александр Козлов, мы вместе доложили предложения президенту, чтобы парк Ключевской и другие ключевые участки нашего природного парка были переданы на федеральный уровень. Связано это с тем, что это более высокий уровень защиты, контроля нахождения на территории", - добавил собеседник агентства.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.