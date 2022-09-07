https://ria.ru/20220907/solodov-1814990462.html

Солодов прокомментировал трагедию на вулкане Ключевская сопка

Солодов прокомментировал трагедию на вулкане Ключевская сопка - РИА Новости, 07.09.2022

Солодов прокомментировал трагедию на вулкане Ключевская сопка

Губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал РИА Новости, что после трагедии с гибелью 9 туристов на вулкане Ключевская сопка доложил президенту РФ... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T02:55

2022-09-07T02:55

2022-09-07T10:31

владимир солодов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал РИА Новости, что после трагедии с гибелью 9 туристов на вулкане Ключевская сопка доложил президенту РФ предложения о передаче этого участка природного парка на федеральный уровень для усиления контроля, также готовятся предложения для системного регулирования экстремального туризма.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек – 3 сентября обратилась к спасателям. Предварительно сообщалось, что пять человек погибли при падении с высоты. Вечером 5 сентября СК РФ сообщил, что всего погибли девять человек. На следующий день спасатели на вертолете эвакуировали трех выживших.Он отметил, что также видна необходимость усиления уровня контроля и охраны особо охраняемых природных территорий регионального уровня. "Вулканы Камчатки", куда входит Ключевская сопка, – это региональное ООП."Я уже предложил, и меня поддержал министр природных ресурсов Александр Козлов, мы вместе доложили предложения президенту, чтобы парк Ключевской и другие ключевые участки нашего природного парка были переданы на федеральный уровень. Связано это с тем, что это более высокий уровень защиты, контроля нахождения на территории", - добавил собеседник агентства.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/vulkan-1814546257.html

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Максим Горбачев

владимир солодов, следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), восточный экономический форум — 2022 (вэф), происшествия, новости - туризм