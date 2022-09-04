https://ria.ru/20220904/turisty-1814294623.html

Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до шести

Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до шести - РИА Новости, 04.09.2022

Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до шести

Число туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, выросло до шести человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства региона... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T01:50

2022-09-04T01:50

2022-09-04T11:49

туризм

происшествия

камчатский край

новости - туризм

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Число туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, выросло до шести человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства региона Роман Василевский.Группа туристов, совершавшая с 30 августа восхождение на сопку с двумя гидами — всего 12 человек — обратилась в субботу к спасателям. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал, он был без сознания. Один гид сломал ногу. Возбуждено уголовное дело.Он уточнил, что два человека из группы сейчас находятся в лагере на 3300 метров. Остальные — на высоте более 4000 метров.Сейчас на вулкане пасмурно, небо затянуто, поэтому решение о восхождении спасатели будут принимать, исходя из обстановки. "Они попробуют выдвинуться к точке, где находятся туристы", - добавил замгубернатора.Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.

https://ria.ru/20220901/turist-1813779853.html

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, камчатский край, новости - туризм