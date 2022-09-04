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Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до шести - РИА Новости, 04.09.2022
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Туризм
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Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до шести
Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до шести - РИА Новости, 04.09.2022
Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до шести
Число туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, выросло до шести человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства региона... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T01:50
2022-09-04T11:49
туризм
происшествия
камчатский край
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Число туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, выросло до шести человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства региона Роман Василевский.Группа туристов, совершавшая с 30 августа восхождение на сопку с двумя гидами — всего 12 человек — обратилась в субботу к спасателям. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал, он был без сознания. Один гид сломал ногу. Возбуждено уголовное дело.Он уточнил, что два человека из группы сейчас находятся в лагере на 3300 метров. Остальные — на высоте более 4000 метров.Сейчас на вулкане пасмурно, небо затянуто, поэтому решение о восхождении спасатели будут принимать, исходя из обстановки. "Они попробуют выдвинуться к точке, где находятся туристы", - добавил замгубернатора.Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.
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происшествия, камчатский край, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Камчатский край, Новости - Туризм
01:50 04.09.2022 (обновлено: 11:49 04.09.2022)
 
Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до шести

Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке увеличилось до шести

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкВулкан Ключевская сопка
Вулкан Ключевская сопка - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вулкан Ключевская сопка. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Число туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, выросло до шести человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства региона Роман Василевский.
Группа туристов, совершавшая с 30 августа восхождение на сопку с двумя гидами — всего 12 человек — обратилась в субботу к спасателям. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал, он был без сознания. Один гид сломал ногу. Возбуждено уголовное дело.

"Предварительно такая информация есть, да, что скончался шестой человек", - сказал Василевский.

Он уточнил, что два человека из группы сейчас находятся в лагере на 3300 метров. Остальные — на высоте более 4000 метров.
Сейчас на вулкане пасмурно, небо затянуто, поэтому решение о восхождении спасатели будут принимать, исходя из обстановки. "Они попробуют выдвинуться к точке, где находятся туристы", - добавил замгубернатора.
Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.
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