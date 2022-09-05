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Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до восьми - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
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Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до восьми
Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до восьми - РИА Новости, 05.09.2022
Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до восьми
Число туристов, которые погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T01:10
2022-09-05T02:23
происшествия
камчатский край
туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Число туристов, которые погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский.Группа туристов, совершавшая с 30 августа восхождение на сопку с двумя гидами — всего 12 человек, — обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал, он был без сознания. Один гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили РИА Новости о смерти шестого члена группы. Возбуждено уголовное дело.Он добавил, что на месте происшествия сохраняется плохая погода. Очередную попытку вылететь спасатели совершат в 10.30 (1.30 мск) по местному времени. Предыдущая попытка добраться до туристов потерпела неудачу из-за плохой погоды.Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Сила ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
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происшествия, камчатский край
Происшествия, Камчатский край, Туризм
01:10 05.09.2022 (обновлено: 02:23 05.09.2022)
 
Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до восьми

Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке увеличилось до восьми

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Число туристов, которые погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский.
Группа туристов, совершавшая с 30 августа восхождение на сопку с двумя гидами — всего 12 человек, — обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал, он был без сознания. Один гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили РИА Новости о смерти шестого члена группы. Возбуждено уголовное дело.
"Да, есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались", — сказал Василевский.
Он добавил, что на месте происшествия сохраняется плохая погода. Очередную попытку вылететь спасатели совершат в 10.30 (1.30 мск) по местному времени. Предыдущая попытка добраться до туристов потерпела неудачу из-за плохой погоды.
Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Сила ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
Вертолет МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
Вчера, 03:55Туризм
К Ключевскому вулкану, где погибли туристы, вылетел вертолет со спасателями
 
ТуризмПроисшествияКамчатский край
 
 
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