https://ria.ru/20220905/vulkan-1814415329.html

Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до восьми

Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до восьми - РИА Новости, 05.09.2022

Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до восьми

Число туристов, которые погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T01:10

2022-09-05T01:10

2022-09-05T02:23

происшествия

камчатский край

туризм

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Число туристов, которые погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский.Группа туристов, совершавшая с 30 августа восхождение на сопку с двумя гидами — всего 12 человек, — обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал, он был без сознания. Один гид сломал ногу. В воскресенье в краевом правительстве сообщили РИА Новости о смерти шестого члена группы. Возбуждено уголовное дело.Он добавил, что на месте происшествия сохраняется плохая погода. Очередную попытку вылететь спасатели совершат в 10.30 (1.30 мск) по местному времени. Предыдущая попытка добраться до туристов потерпела неудачу из-за плохой погоды.Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Сила ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.

https://ria.ru/20220904/vertolet-1814297146.html

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, камчатский край