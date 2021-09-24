https://ria.ru/20210924/elbrus-1751623849.html

Стали известны новые подробности трагедии на Эльбрусе

Стали известны новые подробности трагедии на Эльбрусе - РИА Новости, 24.09.2021

Стали известны новые подробности трагедии на Эльбрусе

Эксперты и очевидцы рассказали о возможных ошибках организации восхождения на Эльбрус, во время которого погибли и пострадали альпинисты. Вечером в четверг на... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:58

2021-09-24T16:58

2021-09-24T17:36

туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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гибель альпинистов на эльбрусе

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Эксперты и очевидцы рассказали о возможных ошибках организации восхождения на Эльбрус, во время которого погибли и пострадали альпинисты. Вечером в четверг на высоте 5,4 тысячи метров группа из 16 туристов и четырех гидов Еlbrus.guide из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Поисково-спасательная операция длилась больше семи часов, но пятеро погибли. Не попали в "окно"В тот же день, когда случилось происшествие с Еlbrus.guide, команда компании "7 Вершин" тоже поднималась на Эльбрус. И они вернулись удачно. Что же пошло не так с другой экспедицией? "Мы успели в погодное окно, которое было с двух часов ночи и до 11 утра. На вершине мы оказались в восемь утра", — поделился гид "7 Вершин" Андрей Березин в инстаграм-аккаунте клуба.По его словам, в конце сентября сезон восхождения на Эльбрус обычно заканчивается, так как погодные условия на вершине становятся сложными. Гиды, которые в это время водят туристов, постоянно мониторят прогнозы.Условия были действительно жесткими: порывы ветра достигали 60 километров в час. Однако группа успела спуститься вниз, а вот туристы Еlbrus.guide — нет. Непрофессионалы?На сайте Еlbrus.guide говорится, что туры организует индивидуальный предприниматель Денис Алимов, а сама компания существует с 2015 года. Базируются в Пятигорске."В хорошую погоду они успешно ходили, а с первой же непредвиденной ситуацией не справились, — комментирует РИА Новости альпинист-любитель Ольга Зиновьева. — Складывается ощущение, что гиды были недостаточно опытные".По словам Зиновьевой, "один из сопровождающих, пытаясь оживить туристку, которой стало плохо, как он говорит, давал ей нюхать нашатырь, несмотря на обострение у нее горной болезни. Почему же не дексаметазон, который вкалывают в таких случаях?"Также она предположила, почему гиды долго докладывали в МЧС о произошедшем, а группа двинулась дальше, несмотря на усиливающийся ветер. "У них как будто связи не было. Так бы они быстрее бы вызвали спасателей по специальной рации", — добавила Зиновьева.Просто не повезлоОднако участница майского тура на Эльбрус Оксана Ильинская отзывается о работе гидов компании Elbrus.guide, с которой поднималась, положительно. И вспоминает о другой экспедиции. "Семьдесят процентов нашего успеха — это профессионализм Ильи (речь о гиде Илье Чуйкове, он сопровождал туристов в трагическом восхождении в четверг. — Прим. ред.). — На спуске мы два раза срывались в связке. После седловины Илья привязал мужа и еще одного парня к себе, потому что их накрыла горная болезнь. Так и спускался — один спереди, другой сзади", — поделилась она с РИА Новости.По словам Ильинской, у сотрудников компании безопасность — на первом месте. Свое мнение она не поменяла даже после новости о трагедии. "Считаю, что из тысячи вариантов гиды приняли верное решение".Тем не менее плохой прогноз погоды на вершине был всю неделю, и сотрудники Еlbrus.guide не могли не знать об этом. Решение подниматься гид Антон Никифоров, тоже сопровождавший в тот день туристов на Эльбрус, объяснил тем, что "уже имел опыт восхождения в подобных условиях". Вины с себя альпинист не снимает.Организаторы "смертельного" тура сообщили, что причиной трагедии стали внезапные изменения погодных условий. Когда они поднимались, "резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх, и разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра".ОчевидцыОдин из выживших участников восхождения, музыкант из Екатеринбурга Дмитрий Парахин поделился подробностями того, что происходило с группой."Мы заблудились. Сорвались, пролетели метров сто по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли. У нас парень ногу сломал, — рассказал порталу E1.RU Дмитрий. — Мы сразу в МЧС кинули сообщение SOS и координаты. Прождали часа два и понесли парня вниз. Спасатели только в 23 часа прибыли"."В чем была ошибка, сказать сложно, для этого нужно было находиться именно там в этот момент, — добавили в клубе "7 Вершин". — Единственное, что нас смутило — это недостаточное количество гидов на столько участников. Один сопровождающий на четверо туристов. Это очень мало".

https://ria.ru/20210924/spasateli-1751645240.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/elbrus-1751585959.html

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751595625.html

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751582919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, эльбрус, туристы, россия, гибель альпинистов на эльбрусе