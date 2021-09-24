https://ria.ru/20210924/elbrus-1751594343.html

Инструктор альпинистов на Эльбрусе поделился подробностями происшествия

Инструктор альпинистов на Эльбрусе поделился подробностями происшествия - РИА Новости, 24.09.2021

Инструктор альпинистов на Эльбрусе поделился подробностями происшествия

Инструктор пострадавшей на Эльбрусе группы Антон Никифоров рассказал, что сильный ветер мог стать поводом для возвращения, но он уже имел опыт восхождения в... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:29

2021-09-24T12:29

2021-09-24T12:29

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Инструктор пострадавшей на Эльбрусе группы Антон Никифоров рассказал, что сильный ветер мог стать поводом для возвращения, но он уже имел опыт восхождения в подобных условиях. Тем не менее, вины с себя альпинист не снимает.Вечером в четверг на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них, пятеро погибли. Госпитализированы 11 пострадавших."Там был сильный ветер, и это был один из поводов развернуться. Хотя я до этого в такую погоду ходил, и были восхождения, проблем не было. Там проблема была. То есть в этой части себя виню, вины не снимаю", — сказал Никифоров "России 24".По информации турфирмы Еlbrus.guide, при восхождении девушке стало плохо, ее начал спускать вниз гид Игорь Даньков, а остальная группа пошла дальше. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх, разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине девушка умерла на руках Данькова.Во время спуска оставшейся группы один из участников сломал ногу, движение вниз замедлилось, в результате от переохлаждения на тропе умерли два человека. Еще двое упали в обморок и были транспортированы до станции Гарабаши, где и скончались, не приходя в сознание, сообщала турфирма.Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751577228.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/elbrus-1751585959.html

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новости - туризм, эльбрус, туристы, россия, гибель альпинистов на эльбрусе, туризм