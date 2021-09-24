Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751594343.html
Инструктор альпинистов на Эльбрусе поделился подробностями происшествия
Инструктор альпинистов на Эльбрусе поделился подробностями происшествия - РИА Новости, 24.09.2021
Инструктор альпинистов на Эльбрусе поделился подробностями происшествия
Инструктор пострадавшей на Эльбрусе группы Антон Никифоров рассказал, что сильный ветер мог стать поводом для возвращения, но он уже имел опыт восхождения в... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:29
2021-09-24T12:29
туризм
новости - туризм
эльбрус
туристы
россия
гибель альпинистов на эльбрусе
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/06/1562220645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53f2cbaf431833d14e6dd3384e8eb892.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Инструктор пострадавшей на Эльбрусе группы Антон Никифоров рассказал, что сильный ветер мог стать поводом для возвращения, но он уже имел опыт восхождения в подобных условиях. Тем не менее, вины с себя альпинист не снимает.Вечером в четверг на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них, пятеро погибли. Госпитализированы 11 пострадавших."Там был сильный ветер, и это был один из поводов развернуться. Хотя я до этого в такую погоду ходил, и были восхождения, проблем не было. Там проблема была. То есть в этой части себя виню, вины не снимаю", — сказал Никифоров "России 24".По информации турфирмы Еlbrus.guide, при восхождении девушке стало плохо, ее начал спускать вниз гид Игорь Даньков, а остальная группа пошла дальше. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх, разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине девушка умерла на руках Данькова.Во время спуска оставшейся группы один из участников сломал ногу, движение вниз замедлилось, в результате от переохлаждения на тропе умерли два человека. Еще двое упали в обморок и были транспортированы до станции Гарабаши, где и скончались, не приходя в сознание, сообщала турфирма.Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ.
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751577228.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/elbrus-1751585959.html
эльбрус
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156222/06/1562220645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3ade0793e988c34c3f12b4302c8bf20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, эльбрус, туристы, россия, гибель альпинистов на эльбрусе, туризм
12:29 24.09.2021
 
Инструктор альпинистов на Эльбрусе поделился подробностями происшествия

Инструктор альпинистов на Эльбрусе: имел дело с таким ветром и раньше, но чувствую вину

© Depositphotos / blasbikeПалаточный лагерь по пути на вершину горы Эльбрус
Палаточный лагерь по пути на вершину горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Depositphotos / blasbike
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Инструктор пострадавшей на Эльбрусе группы Антон Никифоров рассказал, что сильный ветер мог стать поводом для возвращения, но он уже имел опыт восхождения в подобных условиях. Тем не менее, вины с себя альпинист не снимает.
Вечером в четверг на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них, пятеро погибли. Госпитализированы 11 пострадавших.
"Там был сильный ветер, и это был один из поводов развернуться. Хотя я до этого в такую погоду ходил, и были восхождения, проблем не было. Там проблема была. То есть в этой части себя виню, вины не снимаю", — сказал Никифоров "России 24".
По информации турфирмы Еlbrus.guide, при восхождении девушке стало плохо, ее начал спускать вниз гид Игорь Даньков, а остальная группа пошла дальше. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх, разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине девушка умерла на руках Данькова.
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 10:49Туризм
В турфирме рассказали, откуда приехали погибшие на Эльбрусе туристы
Во время спуска оставшейся группы один из участников сломал ногу, движение вниз замедлилось, в результате от переохлаждения на тропе умерли два человека. Еще двое упали в обморок и были транспортированы до станции Гарабаши, где и скончались, не приходя в сознание, сообщала турфирма.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ.
Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 11:26В России
В Минздраве КБР рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе
 
ТуризмНовости - ТуризмЭльбрустуристыРоссияГибель альпинистов на ЭльбрусеТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51В США афганские беженцы напали на американскую военнослужащую
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
03:04СМИ сообщили, что освобожденная финдиректор Huawei покинула Канаду
03:00Юрист рассказал о грубых ошибках, которые могут содержаться в ЕГРН
Лента новостейМолния