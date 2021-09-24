https://ria.ru/20210924/elbrus-1751595625.html
На Эльбрусе погибли альпинисты из пяти регионов
На Эльбрусе погибли альпинисты из пяти регионов - РИА Новости, 24.09.2021
На Эльбрусе погибли альпинисты из пяти регионов
Погибшие во время восхождения на Эльбрус проживали в пяти городах — Санкт-Петербурге, Тюмени, Якутске, Екатеринбурге и Тольятти, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:04
2021-09-24T12:04
2021-09-24T13:58
происшествия
нальчик
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
россия
гибель альпинистов на эльбрусе
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НАЛЬЧИК, 24 сен — РИА Новости. Погибшие во время восхождения на Эльбрус проживали в пяти городах — Санкт-Петербурге, Тюмени, Якутске, Екатеринбурге и Тольятти, сообщили РИА Новости в региональном СК.Он добавил, что это мужчина 39 лет и четыре женщины в возрасте от 32 до 40 лет.Накануне на высоте 5,4 тысячи метров 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросили о помощи. В результате погибли пять человек. Остальных эвакуировали и передали медикам. Как рассказали в турфирме Еlbrus.guide, сначала стало плохо одной из девушек и гид решил спускать ее вниз; остальные двинулись дальше, несмотря на усиливающийся ветер. В итоге туристка умерла на руках у инструктора через час, еще четверо скончались позже от переохлаждения.Госпитализированы 11 человек из 14 выживших: двое находятся в реанимации, трое — в терапии, трое — в ожоговом, двое — в травматологии, один — в хирургии органов грудной клетки.Кроме того, пострадали два гида и два их помощника, они также находятся под присмотром врачей.Сегодня планируется спустить к подножию горы тела троих из пяти погибших, первые два уже передали следователям.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья. Санкция по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751554262.html
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Кадры спасения альпинистов на Эльбрусе
На Эльбрусе группа из 19 туристов застряла на высоте 5400 метров. Им пришлось запросить помощь спасателей, пять человек погибли. Спасательная операция продолжалась всю ночь. Видимость была не более метра, порывы ветра достигали 40-70 м/с, а температура - минус 20 градусов.
2021-09-24T12:04
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происшествия, нальчик, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), россия, гибель альпинистов на эльбрусе
12:04 24.09.2021 (обновлено: 13:58 24.09.2021)
На Эльбрусе погибли альпинисты из пяти регионов
На Эльбрусе погибли альпинисты из Петербурга, Тюмени, Якутска, Екатеринбурга и Тольятти
НАЛЬЧИК, 24 сен — РИА Новости.
Погибшие во время восхождения на Эльбрус
проживали в пяти городах — Санкт-Петербурге
, Тюмени
, Якутске
, Екатеринбурге
и Тольятти
, сообщили РИА Новости в региональном СК
.
Он добавил, что это мужчина 39 лет и четыре женщины в возрасте от 32 до 40 лет.
Накануне на высоте 5,4 тысячи метров 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросили о помощи. В результате погибли пять человек. Остальных эвакуировали и передали медикам.
Как рассказали в турфирме Еlbrus.guide, сначала стало плохо одной из девушек и гид решил спускать ее вниз; остальные двинулись дальше, несмотря на усиливающийся ветер. В итоге туристка умерла на руках у инструктора через час, еще четверо скончались позже от переохлаждения.
Госпитализированы 11 человек из 14 выживших: двое находятся в реанимации, трое — в терапии, трое — в ожоговом, двое — в травматологии, один — в хирургии органов грудной клетки.
Кроме того, пострадали два гида и два их помощника, они также находятся под присмотром врачей.
Сегодня планируется спустить к подножию горы тела троих из пяти погибших, первые два уже передали следователям.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья. Санкция по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.