https://ria.ru/20210924/elbrus-1751595625.html

На Эльбрусе погибли альпинисты из пяти регионов

На Эльбрусе погибли альпинисты из пяти регионов - РИА Новости, 24.09.2021

На Эльбрусе погибли альпинисты из пяти регионов

Погибшие во время восхождения на Эльбрус проживали в пяти городах — Санкт-Петербурге, Тюмени, Якутске, Екатеринбурге и Тольятти, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:04

2021-09-24T12:04

2021-09-24T13:58

происшествия

нальчик

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

россия

гибель альпинистов на эльбрусе

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НАЛЬЧИК, 24 сен — РИА Новости. Погибшие во время восхождения на Эльбрус проживали в пяти городах — Санкт-Петербурге, Тюмени, Якутске, Екатеринбурге и Тольятти, сообщили РИА Новости в региональном СК.Он добавил, что это мужчина 39 лет и четыре женщины в возрасте от 32 до 40 лет.Накануне на высоте 5,4 тысячи метров 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросили о помощи. В результате погибли пять человек. Остальных эвакуировали и передали медикам. Как рассказали в турфирме Еlbrus.guide, сначала стало плохо одной из девушек и гид решил спускать ее вниз; остальные двинулись дальше, несмотря на усиливающийся ветер. В итоге туристка умерла на руках у инструктора через час, еще четверо скончались позже от переохлаждения.Госпитализированы 11 человек из 14 выживших: двое находятся в реанимации, трое — в терапии, трое — в ожоговом, двое — в травматологии, один — в хирургии органов грудной клетки.Кроме того, пострадали два гида и два их помощника, они также находятся под присмотром врачей.Сегодня планируется спустить к подножию горы тела троих из пяти погибших, первые два уже передали следователям.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья. Санкция по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751554262.html

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751564527.html

нальчик

тюмень

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры спасения альпинистов на Эльбрусе На Эльбрусе группа из 19 туристов застряла на высоте 5400 метров. Им пришлось запросить помощь спасателей, пять человек погибли. Спасательная операция продолжалась всю ночь. Видимость была не более метра, порывы ветра достигали 40-70 м/с, а температура - минус 20 градусов. 2021-09-24T12:04 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нальчик, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), россия, гибель альпинистов на эльбрусе