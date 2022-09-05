https://ria.ru/20220905/vulkan-1814546257.html

Источник: глава компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан, задержан

Источник: глава компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан, задержан - РИА Новости, 05.09.2022

Источник: глава компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан, задержан

Силовики задержали директора новосибирской фирмы ООО "Экстрим тайм", которая, по некоторым данным, может являться организатором тура на Ключевской вулкан, в... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:20

2022-09-05T14:20

2022-09-05T16:36

происшествия

камчатский край

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НОВОСИБИРСК, 5 сен – РИА Новости. Силовики задержали директора новосибирской фирмы ООО "Экстрим тайм", которая, по некоторым данным, может являться организатором тура на Ключевской вулкан, в ходе которого погибли восемь человек, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона."В компании прошли обыски, директор задержан", - рассказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.По данным из соцсетей компании "Экстрим тайм", ее директором и учредителем является Андрей Степанов.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, к утру понедельника скончались еще двое. В воскресенье вертолет со спасателями из-за штормового ветра не смог сесть на вулкане. Возбуждено уголовное дело.В понедельник прокуратура Новосибирской области сообщила о проверке новосибирской фирмы ООО "Экстрим тайм". В надзорном ведомстве отмечали, что с привлечением органов контроля будет проверено соблюдение сотрудниками этой организации законодательства о туристической деятельности, в том числе в части требований к сопровождающим лицам (гидам).Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.

https://ria.ru/20220905/proverka-1814451054.html

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камчатский край

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, камчатский край