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Источник: глава компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан, задержан - РИА Новости, 05.09.2022
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Источник: глава компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан, задержан
Источник: глава компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан, задержан - РИА Новости, 05.09.2022
Источник: глава компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан, задержан
Силовики задержали директора новосибирской фирмы ООО "Экстрим тайм", которая, по некоторым данным, может являться организатором тура на Ключевской вулкан, в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:20
2022-09-05T16:36
происшествия
камчатский край
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НОВОСИБИРСК, 5 сен – РИА Новости. Силовики задержали директора новосибирской фирмы ООО "Экстрим тайм", которая, по некоторым данным, может являться организатором тура на Ключевской вулкан, в ходе которого погибли восемь человек, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона."В компании прошли обыски, директор задержан", - рассказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.По данным из соцсетей компании "Экстрим тайм", ее директором и учредителем является Андрей Степанов.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, к утру понедельника скончались еще двое. В воскресенье вертолет со спасателями из-за штормового ветра не смог сесть на вулкане. Возбуждено уголовное дело.В понедельник прокуратура Новосибирской области сообщила о проверке новосибирской фирмы ООО "Экстрим тайм". В надзорном ведомстве отмечали, что с привлечением органов контроля будет проверено соблюдение сотрудниками этой организации законодательства о туристической деятельности, в том числе в части требований к сопровождающим лицам (гидам).Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
https://ria.ru/20220905/proverka-1814451054.html
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происшествия, камчатский край
Происшествия, Камчатский край
14:20 05.09.2022 (обновлено: 16:36 05.09.2022)
 
Источник: глава компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан, задержан

Директора компании, организовавшей тур на Ключевской вулкан, где погибли люди, задержали

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 5 сен – РИА Новости. Силовики задержали директора новосибирской фирмы ООО "Экстрим тайм", которая, по некоторым данным, может являться организатором тура на Ключевской вулкан, в ходе которого погибли восемь человек, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
"В компании прошли обыски, директор задержан", - рассказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.
По данным из соцсетей компании "Экстрим тайм", ее директором и учредителем является Андрей Степанов.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек, к утру понедельника скончались еще двое. В воскресенье вертолет со спасателями из-за штормового ветра не смог сесть на вулкане. Возбуждено уголовное дело.
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 10:00Туризм
Прокуратура проверяет компанию, организовавшую тур на Ключевской вулкан
В понедельник прокуратура Новосибирской области сообщила о проверке новосибирской фирмы ООО "Экстрим тайм". В надзорном ведомстве отмечали, что с привлечением органов контроля будет проверено соблюдение сотрудниками этой организации законодательства о туристической деятельности, в том числе в части требований к сопровождающим лицам (гидам).
Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Скорость ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
Поисково-спасательная операция МЧС на Ключевском вулкане - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 15:05Туризм
"Группу вели профессионалы". Что случилось с туристами на Камчатке
 
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