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ДТП с участием бензовозов в России в 2020-2022 годах

ДТП с участием бензовозов в России в 2020-2022 годах - РИА Новости, 30.08.2022

ДТП с участием бензовозов в России в 2020-2022 годах

30 августа в деревне Воробино под Ярославлем произошло ДТП с участием скорой помощи и бензовоза. В результате аварии произошел розлив топлива с последующим... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:49

2022-08-30T13:49

2022-08-30T13:49

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россия

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202230 августа в деревне Воробино под Ярославлем произошло ДТП с участием скорой помощи и бензовоза. В результате аварии произошел розлив топлива с последующим возгоранием, от бензовоза загорелось два частных жилых одноэтажных дома. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. К тушению было привлечено 45 человек при 16 единицах техники. 2 августа в Москве на 21-м километре МКАД бензовоз столкнулся с фурой и загорелся. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что общая длина фронта горения нефтепродуктов составила порядка 150 метров. В результате ДТП пострадал один человек.7 июля на севере Красноярского края, на 26-м километре дороги Епишино – Северо-Енисейский, столкнулись легковой автомобиль Nissan и бензовоз. В результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок. Еще один несовершеннолетний, а также водитель грузовика были госпитализированы. В результате ДТП разлива топлива не произошло. 21 марта в Ростовской области на 796-м километре трассы М-4 "Дон" столкнулись бензовоз и два грузовика. Два большегруза загорелись на площади 25 квадратных метров. Движение по трассе было перекрыто. Пострадавших нет. 7 февраля в Дальнегорском городском округе Приморья, на 25-м километре автодороги Рудная Пристань – Каменка, опрокинулся на дороге бензовоз с пятью тоннами дизельного топлива. Водитель получил травмы различной степени тяжести. 202115 ноября на федеральной трассе А-401 на Камчатке водитель бензовоза столкнулся со стоящим на краю проезжей части грузовиком. Бензовоз, перевозивший около 11 тонн мазута, скатился в кювет и перевернулся, произошла утечка. В результате ДТП погибли двое – водитель бензовоза и работник дорожной службы, проводивший во время происшествия ремонтные работы. Еще один рабочий в тяжелом состоянии также был госпитализирован. 15 апреля на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский грузовик въехал на светофоре в фуру и легковой автомобиль, который врезался впереди стоящий бензовоз. В результате ДТП погибли три человека – двое в легковом автомобиле, который практически расплющило между грузовыми машинами, а также водитель большегруза. 6 февраля в Свердловской области на 8-м километре автодороги "Нижние Серги – Михайловск – Арти" бензовоз столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen. Водитель бензовоза на повороте дороги вправо допустил занос полуприцепа. С ним столкнулась иномарка, движущаяся по встречной полосе. В цистерне находилось около 30 тонн керосина, произошел разлив части топлива – примерно одной тонны. В результате ДТП три человека получили травмы, среди них один ребенок. Все они находились в легковом автомобиле Volkswagen. 20208 декабря на 38-й километре автодороги в аэропорт "Домодедово" при движении в сторону Московской области грузовой автомобиль, груженный песком, совершил столкновение с бензовозом. Затем бензовоз столкнулся с фурой, фура совершила столкновение с двумя легковыми автомашинами. В результате ДТП погиб водитель бензовоза, пострадал водитель грузовика. 27 ноября на участке федеральной трассы М-7 "Волга" под Владимиром бензовоз столкнулся с грузовиком. После аварии обе машины загорелись. Пострадали два человека – водители транспортных средств. 21 августа на 21-м километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение бензовоза и цементовоза. Бензовоз въехал в заднюю часть грузовика с цементом. Кабина бензовоза получила повреждения. В результате аварии один человек погиб. 1 августа в аэропорту "Шереметьево" столкнулись топливозаправщик и самолета. В результате ЧП у бензовоза оказалась смята крыша. Самолет находился на удаленной стоянке без экипажа. На его борту не было пассажиров. Во время инцидента пострадал водитель бензовоза.17 февраля в Волгоградской области на автодороге Старая Полтавка – Палласовка автомобиль Hyundai Accen выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз КамАЗ, который ехал пустым. В результате ДТП погибли пять человек – водитель легкового автомобиля и четверо его пассажиров. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, дтп, россия