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В Ярославской области после ДТП с бензовозом загорелись два дома - РИА Новости, 30.08.2022
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В Ярославской области после ДТП с бензовозом загорелись два дома
В Ярославской области после ДТП с бензовозом загорелись два дома - РИА Новости, 30.08.2022
В Ярославской области после ДТП с бензовозом загорелись два дома
Пожар, начавшийся из-за ДТП с участием скорой помощи и бензовоза под Ярославлем, перекинулся на два дома неподалеку, погибли три человека, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:34
2022-08-30T13:02
происшествия
ярославский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ/МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пожар, начавшийся из-за ДТП с участием скорой помощи и бензовоза под Ярославлем, перекинулся на два дома неподалеку, погибли три человека, сообщает ГУМЧС по региону.Автомобили столкнулись в 10:15 в деревне Воробино Ярославского района."В результате ДТП произошел розлив топлива с последующим возгоранием, от бензовоза загорелось два частных жилых одноэтажных дома. Предварительно, трое погибших", — говорится в релизе.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров. К тушению привлечено 45 человек при 16 единицах техники.
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ярославский район
россия
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происшествия, ярославский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославская область
Происшествия, Ярославский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ярославская область
11:34 30.08.2022 (обновлено: 13:02 30.08.2022)
 
В Ярославской области после ДТП с бензовозом загорелись два дома

В Ярославской области после ДТП с бензовозом загорелись два дома на площади 200 квадратов

© Fotolia / FarmerПожарные машины на парковке
Пожарные машины на парковке - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Fotolia / Farmer
Пожарные машины на парковке. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ/МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пожар, начавшийся из-за ДТП с участием скорой помощи и бензовоза под Ярославлем, перекинулся на два дома неподалеку, погибли три человека, сообщает ГУМЧС по региону.
Автомобили столкнулись в 10:15 в деревне Воробино Ярославского района.
"В результате ДТП произошел розлив топлива с последующим возгоранием, от бензовоза загорелось два частных жилых одноэтажных дома. Предварительно, трое погибших", — говорится в релизе.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров. К тушению привлечено 45 человек при 16 единицах техники.
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ПроисшествияЯрославский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ярославская область
 
 
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