https://ria.ru/20220830/benzovoz-1813089624.html

В Ярославской области после ДТП с бензовозом загорелись два дома

В Ярославской области после ДТП с бензовозом загорелись два дома - РИА Новости, 30.08.2022

В Ярославской области после ДТП с бензовозом загорелись два дома

Пожар, начавшийся из-за ДТП с участием скорой помощи и бензовоза под Ярославлем, перекинулся на два дома неподалеку, погибли три человека, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:34

2022-08-30T11:34

2022-08-30T13:02

происшествия

ярославский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ/МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пожар, начавшийся из-за ДТП с участием скорой помощи и бензовоза под Ярославлем, перекинулся на два дома неподалеку, погибли три человека, сообщает ГУМЧС по региону.Автомобили столкнулись в 10:15 в деревне Воробино Ярославского района."В результате ДТП произошел розлив топлива с последующим возгоранием, от бензовоза загорелось два частных жилых одноэтажных дома. Предварительно, трое погибших", — говорится в релизе.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров. К тушению привлечено 45 человек при 16 единицах техники.

https://ria.ru/20220830/samarskiy-1813072524.html

ярославский район

россия

ярославская область

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Владимир Лаврентьев

происшествия, ярославский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославская область