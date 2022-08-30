https://ria.ru/20220830/benzovoz-1813089624.html
В Ярославской области после ДТП с бензовозом загорелись два дома
В Ярославской области после ДТП с бензовозом загорелись два дома - РИА Новости, 30.08.2022
В Ярославской области после ДТП с бензовозом загорелись два дома
Пожар, начавшийся из-за ДТП с участием скорой помощи и бензовоза под Ярославлем, перекинулся на два дома неподалеку, погибли три человека, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:34
2022-08-30T11:34
2022-08-30T13:02
происшествия
ярославский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ/МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пожар, начавшийся из-за ДТП с участием скорой помощи и бензовоза под Ярославлем, перекинулся на два дома неподалеку, погибли три человека, сообщает ГУМЧС по региону.Автомобили столкнулись в 10:15 в деревне Воробино Ярославского района."В результате ДТП произошел розлив топлива с последующим возгоранием, от бензовоза загорелось два частных жилых одноэтажных дома. Предварительно, трое погибших", — говорится в релизе.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров. К тушению привлечено 45 человек при 16 единицах техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, ярославский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославская область
Происшествия, Ярославский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ярославская область
11:34 30.08.2022 (обновлено: 13:02 30.08.2022)
В Ярославской области после ДТП с бензовозом загорелись два дома
В Ярославской области после ДТП с бензовозом загорелись два дома на площади 200 квадратов