https://ria.ru/20220707/dtp-1800999164.html

В Красноярском крае в ДТП с бензовозом погибли двое взрослых и ребенок

В Красноярском крае в ДТП с бензовозом погибли двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 07.07.2022

В Красноярском крае в ДТП с бензовозом погибли двое взрослых и ребенок

На севере Красноярского края в ДТП с бензовозом погибли три человека, в том числе ребенок, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:56

2022-07-07T16:56

2022-07-07T16:56

происшествия

авто

дтп

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КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. На севере Красноярского края в ДТП с бензовозом погибли три человека, в том числе ребенок, сообщает региональный главк МВД.Легковой автомобиль Nissan и грузовик-бензовоз столкнулись на 26-м километре дороги Епишино – Северо-Енисейский."В результате аварии, по предварительной информации, погибли мужчина 1991 года рождения, женщина 1994 года рождения и ребенок 2010 года рождения, находившиеся в иномарке. Еще один несовершеннолетний 2021 года рождения, ехавший в легковушке, а также водитель грузовика 1984 года рождения госпитализированы", - говорится в сообщении.Состояние пострадавших уточняется.В результате ДТП разлива топлива не произошло.

https://ria.ru/20220701/ubiystvo-1799622936.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, дтп