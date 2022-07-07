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В Красноярском крае в ДТП с бензовозом погибли двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 07.07.2022
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В Красноярском крае в ДТП с бензовозом погибли двое взрослых и ребенок
В Красноярском крае в ДТП с бензовозом погибли двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 07.07.2022
В Красноярском крае в ДТП с бензовозом погибли двое взрослых и ребенок
На севере Красноярского края в ДТП с бензовозом погибли три человека, в том числе ребенок, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:56
2022-07-07T16:56
происшествия
авто
дтп
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КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. На севере Красноярского края в ДТП с бензовозом погибли три человека, в том числе ребенок, сообщает региональный главк МВД.Легковой автомобиль Nissan и грузовик-бензовоз столкнулись на 26-м километре дороги Епишино – Северо-Енисейский."В результате аварии, по предварительной информации, погибли мужчина 1991 года рождения, женщина 1994 года рождения и ребенок 2010 года рождения, находившиеся в иномарке. Еще один несовершеннолетний 2021 года рождения, ехавший в легковушке, а также водитель грузовика 1984 года рождения госпитализированы", - говорится в сообщении.Состояние пострадавших уточняется.В результате ДТП разлива топлива не произошло.
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происшествия, авто, дтп
16:56 07.07.2022
 
В Красноярском крае в ДТП с бензовозом погибли двое взрослых и ребенок

МВД: в Красноярском крае в ДТП с бензовозом погибли три человека, в том числе ребенок

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. На севере Красноярского края в ДТП с бензовозом погибли три человека, в том числе ребенок, сообщает региональный главк МВД.
Легковой автомобиль Nissan и грузовик-бензовоз столкнулись на 26-м километре дороги Епишино – Северо-Енисейский.
"В результате аварии, по предварительной информации, погибли мужчина 1991 года рождения, женщина 1994 года рождения и ребенок 2010 года рождения, находившиеся в иномарке. Еще один несовершеннолетний 2021 года рождения, ехавший в легковушке, а также водитель грузовика 1984 года рождения госпитализированы", - говорится в сообщении.
Состояние пострадавших уточняется.
В результате ДТП разлива топлива не произошло.
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