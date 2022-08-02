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На юге Москвы при столкновении бензовоза с фурой пострадал один человек - РИА Новости, 02.08.2022
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На юге Москвы при столкновении бензовоза с фурой пострадал один человек
На юге Москвы при столкновении бензовоза с фурой пострадал один человек - РИА Новости, 02.08.2022
На юге Москвы при столкновении бензовоза с фурой пострадал один человек
Один человек пострадал при столкновении бензовоза с фурой на МКАД на юге Москвы, движение транспорта перекрыто по одной полосе из четырех, рассказал РИА Новости РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:36
2022-08-02T16:00
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при столкновении бензовоза с фурой на МКАД на юге Москвы, движение транспорта перекрыто по одной полосе из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На 21-м километре МКАД произошло ДТП с участием бензовоза", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия пострадал водитель машины, у него множественные ожоги. Из-за ДТП перекрыто движение транспорта по одной полосе МКАД.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в 13.40 пожар был полностью ликвидирован. Общая длина фронта горения нефтепродуктов составила порядка 150 метров.В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве рассказали РИА Новости, что пострадавшего водителя бензовоза сейчас осматривают медики, решается вопрос о его госпитализации.
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происшествия, авто, москва
14:36 02.08.2022 (обновлено: 16:00 02.08.2022)
 
На юге Москвы при столкновении бензовоза с фурой пострадал один человек

На МКАД на юге Москвы при столкновении бензовоза с фурой пострадал один человек

© Фото : департамент ГОЧСиПБНа месте ДТП с участием бензовоза на МКАД
На месте ДТП с участием бензовоза на МКАД - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : департамент ГОЧСиПБ
На месте ДТП с участием бензовоза на МКАД
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при столкновении бензовоза с фурой на МКАД на юге Москвы, движение транспорта перекрыто по одной полосе из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На 21-м километре МКАД произошло ДТП с участием бензовоза", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия пострадал водитель машины, у него множественные ожоги. Из-за ДТП перекрыто движение транспорта по одной полосе МКАД.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в 13.40 пожар был полностью ликвидирован. Общая длина фронта горения нефтепродуктов составила порядка 150 метров.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве рассказали РИА Новости, что пострадавшего водителя бензовоза сейчас осматривают медики, решается вопрос о его госпитализации.
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