Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/benzovoz-1771431647.html
В Приморье опрокинулся бензовоз с пятью тоннами топлива
В Приморье опрокинулся бензовоз с пятью тоннами топлива - РИА Новости, 07.02.2022
В Приморье опрокинулся бензовоз с пятью тоннами топлива
Бензовоз с 5 тоннами дизельного топлива опрокинулся на дороге в Дальнегорском городском округе Приморья, водитель пострадал, есть течь из машины, сообщили... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:25
2022-02-07T11:25
происшествия
россия
каменка
дальнегорский городской округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_50ff59c1a3678fb1b853e672369bbdc2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Бензовоз с 5 тоннами дизельного топлива опрокинулся на дороге в Дальнегорском городском округе Приморья, водитель пострадал, есть течь из машины, сообщили журналистам в региональном главке МЧС РФ."На 25 километре автодороги Рудная Пристань – Каменка в Дальнегорском городском округе опрокинулся бензовоз, перевозивший, по предварительным данным, 5 тонн дизельного топлива. Незамедлительно к указанному месту были направлены спасатели МЧС России", - сообщили в главке.На месте спасатели не обнаружили водителя. Вскоре он был найден у себя дома, мужчина получил травмы различной степени тяжести. Сейчас спасатели обрабатывают место происшествия абсорбентами, идет подготовка к перекачке топлива, которая запланирована собственником бензовоза.По предварительной информации, на бензовозе есть течь, объемы вытекшего топлива уточняются. Всего для ликвидации последствий происшествия привлечено 2 единицы техники и 5 спасателей МЧС России.
https://ria.ru/20211227/benzovoz-1765668806.html
https://ria.ru/20211204/dtp-1762187812.html
россия
каменка
дальнегорский городской округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_15dfb3135730e5e08da75b7daf76cf5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, каменка, дальнегорский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:25 07.02.2022
 
В Приморье опрокинулся бензовоз с пятью тоннами топлива

В Приморье опрокинулся бензовоз с пятью тоннами топлива, есть течь

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Бензовоз с 5 тоннами дизельного топлива опрокинулся на дороге в Дальнегорском городском округе Приморья, водитель пострадал, есть течь из машины, сообщили журналистам в региональном главке МЧС РФ.
"На 25 километре автодороги Рудная Пристань – Каменка в Дальнегорском городском округе опрокинулся бензовоз, перевозивший, по предварительным данным, 5 тонн дизельного топлива. Незамедлительно к указанному месту были направлены спасатели МЧС России", - сообщили в главке.
Горящий бензовоз на Киевском шоссе - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 14:53
В Новой Москве потушили бензовоз, загоревшийся на Киевском шоссе
На месте спасатели не обнаружили водителя. Вскоре он был найден у себя дома, мужчина получил травмы различной степени тяжести. Сейчас спасатели обрабатывают место происшествия абсорбентами, идет подготовка к перекачке топлива, которая запланирована собственником бензовоза.
По предварительной информации, на бензовозе есть течь, объемы вытекшего топлива уточняются. Всего для ликвидации последствий происшествия привлечено 2 единицы техники и 5 спасателей МЧС России.
Бензовоз опрокинулся и загорелся под Красноярском. Видео МВД России
4 декабря 2021, 16:58
На трассе под Красноярском опрокинулся и загорелся бензовоз
 
ПроисшествияРоссияКаменкаДальнегорский городской округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала