https://ria.ru/20220207/benzovoz-1771431647.html
В Приморье опрокинулся бензовоз с пятью тоннами топлива
В Приморье опрокинулся бензовоз с пятью тоннами топлива - РИА Новости, 07.02.2022
В Приморье опрокинулся бензовоз с пятью тоннами топлива
Бензовоз с 5 тоннами дизельного топлива опрокинулся на дороге в Дальнегорском городском округе Приморья, водитель пострадал, есть течь из машины, сообщили... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:25
2022-02-07T11:25
2022-02-07T11:25
происшествия
россия
каменка
дальнегорский городской округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Бензовоз с 5 тоннами дизельного топлива опрокинулся на дороге в Дальнегорском городском округе Приморья, водитель пострадал, есть течь из машины, сообщили журналистам в региональном главке МЧС РФ."На 25 километре автодороги Рудная Пристань – Каменка в Дальнегорском городском округе опрокинулся бензовоз, перевозивший, по предварительным данным, 5 тонн дизельного топлива. Незамедлительно к указанному месту были направлены спасатели МЧС России", - сообщили в главке.На месте спасатели не обнаружили водителя. Вскоре он был найден у себя дома, мужчина получил травмы различной степени тяжести. Сейчас спасатели обрабатывают место происшествия абсорбентами, идет подготовка к перекачке топлива, которая запланирована собственником бензовоза.По предварительной информации, на бензовозе есть течь, объемы вытекшего топлива уточняются. Всего для ликвидации последствий происшествия привлечено 2 единицы техники и 5 спасателей МЧС России.
https://ria.ru/20211227/benzovoz-1765668806.html
https://ria.ru/20211204/dtp-1762187812.html
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происшествия, россия, каменка, дальнегорский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье опрокинулся бензовоз с пятью тоннами топлива
В Приморье опрокинулся бензовоз с пятью тоннами топлива, есть течь