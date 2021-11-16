https://ria.ru/20211116/dtp-1759217732.html

На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом

На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом - РИА Новости, 16.11.2021

На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом

Число жертв столкновения бензовоза с грузовиком на Камчатке выросло до двух, скончался один из дорожных рабочих, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T03:21

2021-11-16T03:21

2021-11-16T03:21

происшествия

дтп

петропавловск-камчатский

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя - РИА Новости. Число жертв столкновения бензовоза с грузовиком на Камчатке выросло до двух, скончался один из дорожных рабочих, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.Ранее сообщалось, что столкновение автоцистерны и грузовика произошло на федеральной трассе А-401 на Камчатке днем 15 ноября. 42-летний водитель бензовоза столкнулся со стоящим на краю проезжей части грузовиком. Водитель автоцистерны погиб на месте, еще два человека попали в больницу. Бензовоз, перевозивший около 11 тонн мазута, скатился в кювет и перевернулся, произошла утечка.В прокуратуре добавили, что начали проверку исполнения законодательства об охране труда, также на контроле результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту аварии.

https://ria.ru/20211115/dtp-1759201613.html

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камчатский край

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происшествия, дтп, петропавловск-камчатский, камчатский край