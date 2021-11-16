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На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом - РИА Новости, 16.11.2021
На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
Число жертв столкновения бензовоза с грузовиком на Камчатке выросло до двух, скончался один из дорожных рабочих, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T03:21
2021-11-16T03:21
происшествия
дтп
петропавловск-камчатский
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя - РИА Новости. Число жертв столкновения бензовоза с грузовиком на Камчатке выросло до двух, скончался один из дорожных рабочих, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.Ранее сообщалось, что столкновение автоцистерны и грузовика произошло на федеральной трассе А-401 на Камчатке днем 15 ноября. 42-летний водитель бензовоза столкнулся со стоящим на краю проезжей части грузовиком. Водитель автоцистерны погиб на месте, еще два человека попали в больницу. Бензовоз, перевозивший около 11 тонн мазута, скатился в кювет и перевернулся, произошла утечка.В прокуратуре добавили, что начали проверку исполнения законодательства об охране труда, также на контроле результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту аварии.
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происшествия, дтп, петропавловск-камчатский, камчатский край
03:21 16.11.2021
 
На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом

На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом и грузовиком

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя - РИА Новости. Число жертв столкновения бензовоза с грузовиком на Камчатке выросло до двух, скончался один из дорожных рабочих, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.
Ранее сообщалось, что столкновение автоцистерны и грузовика произошло на федеральной трассе А-401 на Камчатке днем 15 ноября. 42-летний водитель бензовоза столкнулся со стоящим на краю проезжей части грузовиком. Водитель автоцистерны погиб на месте, еще два человека попали в больницу. Бензовоз, перевозивший около 11 тонн мазута, скатился в кювет и перевернулся, произошла утечка.
"В результате ДТП погиб водитель бензовоза, двое работников дорожной службы, проводившие во время происшествия ремонтные работы, получили травмы и были госпитализированы. Впоследствии один из них скончался в больнице, другой в тяжелом состоянии находится в травматологическом отделении Елизовской районной больницы", - говорится в сообщении пресс-службы.
В прокуратуре добавили, что начали проверку исполнения законодательства об охране труда, также на контроле результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту аварии.
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