https://ria.ru/20201208/bezovoz-1588183200.html
На дороге в "Домодедово" один человек погиб при ДТП с бензовозом
На дороге в "Домодедово" один человек погиб при ДТП с бензовозом
Бензовоз столкнулся с двумя грузовиками на дороге в аэропорт "Домодедово", в результате ДТП один человек погиб и один пострадал, сообщили в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:28
2020-12-08T12:28
2020-12-08T15:39
гумвд
домодедово (аэропорт)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Бензовоз столкнулся с двумя грузовиками на дороге в аэропорт "Домодедово", в результате ДТП один человек погиб и один пострадал, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области."В 11.30, 38-й километр автодороги аэропорт "Домодедово", движение в область. Грузовой автомобиль, груженный песком, совершил столкновение с бензовозом, бензовоз столкнулся с фурой, фура совершила столкновение с двумя легковыми автомашинами. В результате ДТП погиб водитель бензовоза, пострадал водитель грузового автомобиля... Разлива топлива нет, движение частично ограничено", - сообщили в пресс-службе.На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.
https://ria.ru/20201207/dtp-1588117780.html
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гумвд, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), происшествия