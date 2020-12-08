https://ria.ru/20201208/bezovoz-1588183200.html

На дороге в "Домодедово" один человек погиб при ДТП с бензовозом

На дороге в "Домодедово" один человек погиб при ДТП с бензовозом

Бензовоз столкнулся с двумя грузовиками на дороге в аэропорт "Домодедово", в результате ДТП один человек погиб и один пострадал, сообщили в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:28

2020-12-08T12:28

2020-12-08T15:39

гумвд

домодедово (аэропорт)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Бензовоз столкнулся с двумя грузовиками на дороге в аэропорт "Домодедово", в результате ДТП один человек погиб и один пострадал, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области."В 11.30, 38-й километр автодороги аэропорт "Домодедово", движение в область. Грузовой автомобиль, груженный песком, совершил столкновение с бензовозом, бензовоз столкнулся с фурой, фура совершила столкновение с двумя легковыми автомашинами. В результате ДТП погиб водитель бензовоза, пострадал водитель грузового автомобиля... Разлива топлива нет, движение частично ограничено", - сообщили в пресс-службе.На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.

https://ria.ru/20201207/dtp-1588117780.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), происшествия