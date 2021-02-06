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В Свердловской области в ДТП с бензовозом пострадали три человека
В Свердловской области в ДТП с бензовозом пострадали три человека
Три человека пострадали в Свердловской области при столкновении бензовоза с легковым автомобилем Volkswagen, сообщает в субботу управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T19:44
2021-02-06T19:44
2021-02-06T23:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
михайловск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Три человека пострадали в Свердловской области при столкновении бензовоза с легковым автомобилем Volkswagen, сообщает в субботу управление ГИБДД по региону."В Нижнесергинском районе сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства столкновения бензовоза и легкового автомобиля на 8-м километре автодороги "Нижние Серги - Михайловск - Арти". По предварительным данным, в результате ДТП три человека получили травмы, среди них один ребенок. Все они находились в легковом автомобиле Volkswagen", - говорится в сообщении.Водитель бензовоза на повороте дороги вправо допустил занос полуприцепа. С ним столкнулась иномарка, движущаяся по встречной полосе.По данным управления, в цистерне находилось около 30 тонн керосина, произошел разлив части топлива - примерно одной тонны. Сотрудники госавтоинспекции, которые находятся на месте происшествия, устанавливают личности пострадавших, характер полученных ими травм. Движение на участке дороги, где произошло ДТП, ограничено. Сотрудники МЧС устраняют последствия разлива топлива, уточняет управление.
https://ria.ru/20210206/spravka-1596345666.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, михайловск, происшествия