https://ria.ru/20220321/m-4-1779312753.html

Движение по трассе М-4 "Дон" перекрыли из-за загоревшегося бензовоза

Движение по трассе М-4 "Дон" перекрыли из-за загоревшегося бензовоза - РИА Новости, 21.03.2022

Движение по трассе М-4 "Дон" перекрыли из-за загоревшегося бензовоза

Движение на трассе М-4 "Дон" перекрыли в обоих направлениях в Чертковском районе Ростовской области из-за горящего бензовоза, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:13

2022-03-21T17:13

2022-03-21T17:31

трасса м-4 "дон"

авто

ростовская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар – РИА Новости. Движение на трассе М-4 "Дон" перекрыли в обоих направлениях в Чертковском районе Ростовской области из-за горящего бензовоза, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Бензовоз и два грузовика столкнулись на 796-м километре трассы М-4 "Дон" в понедельник днем. Два большегруза загорелись на площади 25 квадратных метров. По информации областного МЧС, угрозы взрыва нет. Движение по трассе было перекрыто в одном направлении."В настоящее время движение остановлено уже в обоих направлениях", - сказал представитель ГИБДД. Информации о пострадавших нет.К ликвидации последствий ДТП привлечены 24 человека и восемь единиц техники.

https://ria.ru/20220321/avtomobili-1779185512.html

трасса м-4 "дон"

ростовская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

трасса м-4 "дон", авто, ростовская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)