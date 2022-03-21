https://ria.ru/20220321/m-4-1779312753.html
Движение по трассе М-4 "Дон" перекрыли из-за загоревшегося бензовоза
Движение по трассе М-4 "Дон" перекрыли из-за загоревшегося бензовоза - РИА Новости, 21.03.2022
Движение по трассе М-4 "Дон" перекрыли из-за загоревшегося бензовоза
Движение на трассе М-4 "Дон" перекрыли в обоих направлениях в Чертковском районе Ростовской области из-за горящего бензовоза, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:13
2022-03-21T17:13
2022-03-21T17:31
трасса м-4 "дон"
авто
ростовская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар – РИА Новости. Движение на трассе М-4 "Дон" перекрыли в обоих направлениях в Чертковском районе Ростовской области из-за горящего бензовоза, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Бензовоз и два грузовика столкнулись на 796-м километре трассы М-4 "Дон" в понедельник днем. Два большегруза загорелись на площади 25 квадратных метров. По информации областного МЧС, угрозы взрыва нет. Движение по трассе было перекрыто в одном направлении."В настоящее время движение остановлено уже в обоих направлениях", - сказал представитель ГИБДД. Информации о пострадавших нет.К ликвидации последствий ДТП привлечены 24 человека и восемь единиц техники.
https://ria.ru/20220321/avtomobili-1779185512.html
трасса м-4 "дон"
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
трасса м-4 "дон", авто, ростовская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:13 21.03.2022 (обновлено: 17:31 21.03.2022)
Движение по трассе М-4 "Дон" перекрыли из-за загоревшегося бензовоза
Движение по трассе М-4 "Дон" перекрыли в обоих направлениях из-за возгорания бензовоза