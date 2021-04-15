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Под Волгоградом три человека погибли в ДТП с тремя фурами
Под Волгоградом три человека погибли в ДТП с тремя фурами
Грузовик въехал на светофоре под Волгоградом в фуру и легковой автомобиль, который врезался впереди стоящий бензовоз, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:10
2021-04-15T19:10
2021-04-15T21:55
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 15 апр - РИА Новости. Грузовик въехал на светофоре под Волгоградом в фуру и легковой автомобиль, который врезался впереди стоящий бензовоз, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.В четверг около 17.00 мск на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский, где ведутся ремонтные работы, на светофоре за бензовозом остановились легковой автомобиль и грузовик."В стоявшие машины врезался попутный грузовой автомобиль. По предварительной информации, погибли два человека в легковом автомобиле, который практически расплющило между грузовыми машинами, а также водитель большегруза", - говорится в сообщении.Движение на месте ДТП в настоящее время ограничено.По информации полиции, погибли супруги из Ростовской области, а их ребенок находится в больнице с травмами. Погибший водитель фуры – житель Московской области.
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волгоград, волгоградская область, происшествия
ВОЛГОГРАД, 15 апр - РИА Новости.
Грузовик въехал на светофоре под Волгоградом
в фуру и легковой автомобиль, который врезался впереди стоящий бензовоз, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области
.
В четверг около 17.00 мск на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский, где ведутся ремонтные работы, на светофоре за бензовозом остановились легковой автомобиль и грузовик.
"В стоявшие машины врезался попутный грузовой автомобиль. По предварительной информации, погибли два человека в легковом автомобиле, который практически расплющило между грузовыми машинами, а также водитель большегруза", - говорится в сообщении.
Движение на месте ДТП в настоящее время ограничено.
По информации полиции, погибли супруги из Ростовской области, а их ребенок находится в больнице с травмами. Погибший водитель фуры – житель Московской области.