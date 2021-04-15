https://ria.ru/20210415/dtp-1728471191.html

Под Волгоградом три человека погибли в ДТП с тремя фурами

Под Волгоградом три человека погибли в ДТП с тремя фурами

Грузовик въехал на светофоре под Волгоградом в фуру и легковой автомобиль, который врезался впереди стоящий бензовоз, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:10

2021-04-15T19:10

2021-04-15T21:55

волгоград

волгоградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

ВОЛГОГРАД, 15 апр - РИА Новости. Грузовик въехал на светофоре под Волгоградом в фуру и легковой автомобиль, который врезался впереди стоящий бензовоз, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.В четверг около 17.00 мск на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский, где ведутся ремонтные работы, на светофоре за бензовозом остановились легковой автомобиль и грузовик."В стоявшие машины врезался попутный грузовой автомобиль. По предварительной информации, погибли два человека в легковом автомобиле, который практически расплющило между грузовыми машинами, а также водитель большегруза", - говорится в сообщении.Движение на месте ДТП в настоящее время ограничено.По информации полиции, погибли супруги из Ростовской области, а их ребенок находится в больнице с травмами. Погибший водитель фуры – житель Московской области.

https://ria.ru/20210414/dtp-1728315488.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, волгоградская область, происшествия