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В Волгоградской области пять человек погибли в ДТП
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РИА Новости

В Волгоградской области пять человек погибли в ДТП

21:51 17.02.2020 (обновлено: 22:01 17.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 17 фев – РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении легковой машины и бензовоза на автодороге в Старополтавском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По предварительной информации ведомства, в 21.40 по местному времени (20.40 мск) на автодороге Старая Полтавка – Палласовка в Волгоградской области автомобиль Hyundai Accen выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз "Камаз", который ехал пустым.
"В результате ДТП водитель и четверо его пассажиров погибли. Личности пассажиров устанавливаются", - сообщили в полиции.
Как уточнили агентству в полиции, детей среди погибших нет.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, МЧС.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВолгоградСтарополтавский районПроисшествия
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