https://ria.ru/20200801/1575250329.html
Последствия аварии с бензовозом и самолетом в Шереметьево попали на видео
Телеканал "360" опубликовал видео с последствиями столкновения топливозаправщика и самолета в аэропорту Шереметьево. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T11:25
2020-08-01T19:54
москва
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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18
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), происшествия