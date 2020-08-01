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Последствия аварии с бензовозом и самолетом в Шереметьево попали на видео
Телеканал "360" опубликовал видео с последствиями столкновения топливозаправщика и самолета в аэропорту Шереметьево. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T19:54
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происшествия
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Последствия аварии с бензовозом и самолетом в Шереметьево попали на видео

11:25 01.08.2020 (обновлено: 19:54 01.08.2020)
12000
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео с последствиями столкновения топливозаправщика и самолета в аэропорту Шереметьево.
На кадрах видно, что у бензовоза смята крыша.
В пресс-службе воздушной гавани объяснили, что самолет находился на удаленной стоянке без экипажа. На борту воздушного судна не было пассажиров. Во время инцидента пострадал водитель бензовоза.
410794210
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Шереметьево (аэропорт)Происшествия
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