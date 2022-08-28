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Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2020-2022 годах

Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2020-2022 годах - РИА Новости, 28.08.2022

Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2020-2022 годах

2022 РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T20:52

2022-08-28T20:52

2022-08-28T20:52

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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202228 августа в городе Волжский Волгоградской области загорелась кровля рынка на площади 7000 квадратных метров. С его территории вывели 153 человека, никто не пострадал.21 июля произошел пожар на Центральном рынке в Хабаровске. Его площадь составила 900 квадратных метров. Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседние торговые павильоны. Информации о пострадавших не поступало.6 мая во Владикавказе (Северная Осетия) возник пожар на рынке "Викалина". Горели три вещевых ангара. Пожар был локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Пострадали два человека.26 марта в Магнитогорске Челябинской области загорелась кровля торговых павильонов на площади одна тысяча квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 75 человек и 23 единицы техники. Информации о погибших и травмированных не поступало.202113 декабря в Санкт-Петербурге загорелись ангары на территории вещевого рынка. Пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации пожара было привлечено 13 единиц техники и 62 человека личного состава.7 декабря в Самаре загорелись торговые павильоны на рынке. Возгорание было локализовано на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.26 октября во Владивостоке загорелся Некрасовский рынок. По данным МЧС, огнем была охвачена большая часть одноэтажного рынка. Пожар локализовали на 700 квадратных метрах. Были эвакуированы 70 человек, спасены 10 человек. Никто не пострадал. По словам очевидцев, пожар начался с замыкания электропроводки.2 июня в Барнауле на территории ярмарки загорелась крыша административного здания. Пожар был локализован на площади 850 квадратных метров. Из здания были эвакуированы сто человек. Информация о пострадавших не поступала.29 мая в Сочи загорелись торговые павильоны. Площадь возгорания составила 870 квадратных метров. Был объявлен повышенный ранг пожара. О пострадавших не сообщалось.17 февраля на рынке в Самаре загорелся торговый павильон. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. По данным ГУМЧС, погибших и пострадавших нет.16 февраля на рынке в Дзержинском районе Волгограда загорелись торговые павильоны. пожар локализовали на двух тысячах квадратных метров. С рынка эвакуировали около 150 человек.В ночь на 7 января в Ростове-на-Дону произошел пожар в торговом павильоне с шаурмой. по словам очевидцев, ларек загорелся после взрыва баллона с бытовым газом. Затем огонь перекинулся на соседние павильоны. В результате пожара два повара и один посетитель погибли, еще один посетитель пострадал.20206 декабря в Ростове-на-Дону на рынке "Классик" загорелся павильон с пиротехникой. Площадь пожара сначала составляла 1,5 тысячи квадратных метров, затем увеличилась до четырех тысяч "квадратов". Пожару был присвоен четвертый номер сложности. Тушение осложняли плотная застройка, низкая температура воздуха и сильный ветер. К ликвидации огня были привлечены 446 человек и 134 единицы техники.24 июня в Махачкале на рынке загорелись магазины. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Никто не пострадал.4 марта в Адлерском районе Сочи на рынке произошел пожар. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия