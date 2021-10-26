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На рынке во Владивостоке полностью потушили пожар

На рынке во Владивостоке полностью потушили пожар - РИА Новости, 26.10.2021

На рынке во Владивостоке полностью потушили пожар

Пожар на 700 квадратных метрах полностью потушили на рынке во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T10:07

2021-10-26T10:07

2021-10-26T10:07

происшествия

владивосток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

константин шестаков

пожар на рынке во владивостоке

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ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Пожар на 700 квадратных метрах полностью потушили на рынке во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС.Некрасовский рынок загорелся во Владивостоке утром во вторник, пострадавших нет. По данным МЧС, огнем была охвачена большая часть одноэтажного рынка. Пожар локализовали на 700 квадратных метрах. Эвакуированы 70 человек, спасены 10. Прокуратура начала проверку. По словам очевидцев, пожар начался с замыкания проводки, которая на днях уже вспыхивала. Мэр Владивостока Константин Шестаков отметил, что в четверг пройдет встреча с предпринимателями, потерявшими имущество."Полностью потушили в 16.43 (09.43 мск)", - сказал собеседник агентства.

владивосток

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), константин шестаков, пожар на рынке во владивостоке