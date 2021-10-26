Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/pozhar-1756249827.html
На рынке во Владивостоке полностью потушили пожар
На рынке во Владивостоке полностью потушили пожар - РИА Новости, 26.10.2021
На рынке во Владивостоке полностью потушили пожар
Пожар на 700 квадратных метрах полностью потушили на рынке во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:07
2021-10-26T10:07
происшествия
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
константин шестаков
пожар на рынке во владивостоке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756241151_0:0:1050:590_1920x0_80_0_0_5b012503d18c70b69256316f159885a6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Пожар на 700 квадратных метрах полностью потушили на рынке во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС.Некрасовский рынок загорелся во Владивостоке утром во вторник, пострадавших нет. По данным МЧС, огнем была охвачена большая часть одноэтажного рынка. Пожар локализовали на 700 квадратных метрах. Эвакуированы 70 человек, спасены 10. Прокуратура начала проверку. По словам очевидцев, пожар начался с замыкания проводки, которая на днях уже вспыхивала. Мэр Владивостока Константин Шестаков отметил, что в четверг пройдет встреча с предпринимателями, потерявшими имущество."Полностью потушили в 16.43 (09.43 мск)", - сказал собеседник агентства.
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756241151_34:0:821:590_1920x0_80_0_0_4eb19f57b7b20e8bfe409d4800a9f4d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), константин шестаков, пожар на рынке во владивостоке
10:07 26.10.2021
 
На рынке во Владивостоке полностью потушили пожар

На рынке во Владивостоке полностью потушили пожар на площади в 700 "квадратов"

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на рынке во Владивостоке
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на рынке во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Пожар на 700 квадратных метрах полностью потушили на рынке во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС.
Некрасовский рынок загорелся во Владивостоке утром во вторник, пострадавших нет. По данным МЧС, огнем была охвачена большая часть одноэтажного рынка. Пожар локализовали на 700 квадратных метрах. Эвакуированы 70 человек, спасены 10. Прокуратура начала проверку. По словам очевидцев, пожар начался с замыкания проводки, которая на днях уже вспыхивала. Мэр Владивостока Константин Шестаков отметил, что в четверг пройдет встреча с предпринимателями, потерявшими имущество.
"Полностью потушили в 16.43 (09.43 мск)", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияВладивостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Константин ШестаковПожар на рынке во Владивостоке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Украинцам посоветовали запасаться навозом
04:49СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
Лента новостейМолния
Украинцам посоветовали запасаться навозомСМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе