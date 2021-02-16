https://ria.ru/20210216/volgograd-1597701489.html
В Волгограде ликвидировали открытое горение на рынке
В Волгограде ликвидировали открытое горение на рынке
Открытое горение в торговых павильонах на рынке в Волгограде ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:26
2021-02-16T15:26
2021-02-16T17:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Открытое горение в торговых павильонах на рынке в Волгограде ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 15.15 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Ранее в пресс-службе ГУМЧС по региону РИА Новости сообщили, что в Дзержинском районе Волгограда горят торговые павильоны. В 14.39 пожар локализовали на 2 тысячах квадратных метров. С рынка эвакуировали около 150 человек.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Черный дым от пожара на рынке в Волгограде
76 человек и 20 единиц техники тушат возгорание в торговых павильонах в Дзержинском районе Волгограда. Площадь составляет 2 тыс. кв.метров. Пожарными эвакуировано 150 человек, информации о пострадавших не поступало.
2021-02-16T15:26
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, происшествия