https://ria.ru/20210216/volgograd-1597701489.html

В Волгограде ликвидировали открытое горение на рынке

В Волгограде ликвидировали открытое горение на рынке

Открытое горение в торговых павильонах на рынке в Волгограде ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:26

2021-02-16T15:26

2021-02-16T17:39

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоград

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Открытое горение в торговых павильонах на рынке в Волгограде ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 15.15 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Ранее в пресс-службе ГУМЧС по региону РИА Новости сообщили, что в Дзержинском районе Волгограда горят торговые павильоны. В 14.39 пожар локализовали на 2 тысячах квадратных метров. С рынка эвакуировали около 150 человек.

волгоград

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Черный дым от пожара на рынке в Волгограде 76 человек и 20 единиц техники тушат возгорание в торговых павильонах в Дзержинском районе Волгограда. Площадь составляет 2 тыс. кв.метров. Пожарными эвакуировано 150 человек, информации о пострадавших не поступало. 2021-02-16T15:26 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, происшествия