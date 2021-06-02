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В Барнауле загорелось здание на ярмарке

В Барнауле загорелось здание на ярмарке - РИА Новости, 02.06.2021

В Барнауле загорелось здание на ярмарке

Кровля торгово-административного здания загорелась на площади 1000 квадратных метров в Барнауле, эвакуированы 100 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:40

2021-06-02T11:40

2021-06-02T12:57

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

барнаул

происшествия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Кровля торгово-административного здания загорелась на площади 1000 квадратных метров в Барнауле, эвакуированы 100 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, из горящего здания, расположенного на территории ярмарки, уже эвакуировали 100 человек. Информация о пострадавших пока не поступала.К ликвидации пожара привлечены 10 звеньев газодымозащитной службы.Крупный пожар в административном здании на территории ярмарки в Барнауле локализован на площади 850 квадратных метров, позже рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ликвидация открытого горения была объявлена в 12.29 мск, добавил он впоследствии.

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россия

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), барнаул, происшествия