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В Барнауле загорелось здание на ярмарке
В Барнауле загорелось здание на ярмарке - РИА Новости, 02.06.2021
В Барнауле загорелось здание на ярмарке
Кровля торгово-административного здания загорелась на площади 1000 квадратных метров в Барнауле, эвакуированы 100 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:40
2021-06-02T11:40
2021-06-02T12:57
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
барнаул
происшествия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Кровля торгово-административного здания загорелась на площади 1000 квадратных метров в Барнауле, эвакуированы 100 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, из горящего здания, расположенного на территории ярмарки, уже эвакуировали 100 человек. Информация о пострадавших пока не поступала.К ликвидации пожара привлечены 10 звеньев газодымозащитной службы.Крупный пожар в административном здании на территории ярмарки в Барнауле локализован на площади 850 квадратных метров, позже рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ликвидация открытого горения была объявлена в 12.29 мск, добавил он впоследствии.
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Крупный пожар в Барнауле
Крупный пожар в Барнауле
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), барнаул, происшествия