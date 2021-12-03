Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211203/proisshestvie-1762025342.html
В Ростовской области три человека погибли при пожаре в торговом павильоне
В Ростовской области три человека погибли при пожаре в торговом павильоне - РИА Новости, 03.12.2021
В Ростовской области три человека погибли при пожаре в торговом павильоне
Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели трех человек при пожаре в торговом павильоне в Ростове-на-Дону в январе, сообщает СК России. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:05
2021-12-03T15:05
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_401e78f1047cfc9a77460ee99b12d7df.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели трех человек при пожаре в торговом павильоне в Ростове-на-Дону в январе, сообщает СК России.Следствие установило, что Товмасян арендовал один из торговых павильонов на улице Жданова в Ростове-на-Дону, в котором организовал готовку и продажу еды. В 2019 и 2020 годах он купил газовые баллоны для подключения к аппаратам по приготовлению пищи, которые разместил рядом с источниками открытого огня. В ночь на 7 января 2021 года в павильоне воспламенились газовые баллоны. Два повара 21 и 28 лет и один посетитель 25 лет погибли, еще один посетитель пострадал.Установлено, что повара были допущены к работе без прохождения обучения, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, отметили в СК. На денежные средства и имущество обвиняемого был наложен арест."Следствием собран достаточный объем доказательств, в том числе показания свидетелей, потерпевших, результаты осмотров места происшествия и предметов, заключения судебных экспертиз, подтверждающих причастность Товмасяна к вышеуказанным преступлениям. В настоящее время уголовное дело направлено для дальнейшей передачи в суд", - отмечается в сообщении.Об инциденте 7 января рассказывал журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области – по его словам, загорелся торговый ларек с шаурмой, трех человек с ожогами увезли в больницу, пожар тушили два часа, огонь задел еще три павильона.
https://ria.ru/20211202/sud-1761885904.html
ростов-на-дону
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_abcaec4ad9cd7b736c288507a1c1cbc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:05 03.12.2021
 
В Ростовской области три человека погибли при пожаре в торговом павильоне

Житель Ростова-на-Дону пойдет под суд за гибель трех человек в торговом павильоне

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели трех человек при пожаре в торговом павильоне в Ростове-на-Дону в январе, сообщает СК России.
"Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего индивидуального предпринимателя Самвела Товмасяна. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 143 УК РФ, пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (нарушение требований охраны труда и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что Товмасян арендовал один из торговых павильонов на улице Жданова в Ростове-на-Дону, в котором организовал готовку и продажу еды. В 2019 и 2020 годах он купил газовые баллоны для подключения к аппаратам по приготовлению пищи, которые разместил рядом с источниками открытого огня. В ночь на 7 января 2021 года в павильоне воспламенились газовые баллоны. Два повара 21 и 28 лет и один посетитель 25 лет погибли, еще один посетитель пострадал.
Установлено, что повара были допущены к работе без прохождения обучения, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, отметили в СК. На денежные средства и имущество обвиняемого был наложен арест.
"Следствием собран достаточный объем доказательств, в том числе показания свидетелей, потерпевших, результаты осмотров места происшествия и предметов, заключения судебных экспертиз, подтверждающих причастность Товмасяна к вышеуказанным преступлениям. В настоящее время уголовное дело направлено для дальнейшей передачи в суд", - отмечается в сообщении.
Об инциденте 7 января рассказывал журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области – по его словам, загорелся торговый ларек с шаурмой, трех человек с ожогами увезли в больницу, пожар тушили два часа, огонь задел еще три павильона.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 17:38
Киевский суд приговорил к 12 годам причастного к убийству Вороненкова
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Юрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интима
02:45Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
00:01В России отмечают один из главных церковных праздников
23:48Google обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*
23:44В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе
23:41Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях
23:10Генсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"
Лента новостейМолния
Юрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интимаРоссиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похуденииВ Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района РостокиноВ России отмечают один из главных церковных праздниковGoogle обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школеЗахарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действияхГенсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"