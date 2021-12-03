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В Ростовской области три человека погибли при пожаре в торговом павильоне
В Ростовской области три человека погибли при пожаре в торговом павильоне - РИА Новости, 03.12.2021
В Ростовской области три человека погибли при пожаре в торговом павильоне
Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели трех человек при пожаре в торговом павильоне в Ростове-на-Дону в январе, сообщает СК России. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:05
2021-12-03T15:05
2021-12-03T15:05
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели трех человек при пожаре в торговом павильоне в Ростове-на-Дону в январе, сообщает СК России.Следствие установило, что Товмасян арендовал один из торговых павильонов на улице Жданова в Ростове-на-Дону, в котором организовал готовку и продажу еды. В 2019 и 2020 годах он купил газовые баллоны для подключения к аппаратам по приготовлению пищи, которые разместил рядом с источниками открытого огня. В ночь на 7 января 2021 года в павильоне воспламенились газовые баллоны. Два повара 21 и 28 лет и один посетитель 25 лет погибли, еще один посетитель пострадал.Установлено, что повара были допущены к работе без прохождения обучения, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, отметили в СК. На денежные средства и имущество обвиняемого был наложен арест."Следствием собран достаточный объем доказательств, в том числе показания свидетелей, потерпевших, результаты осмотров места происшествия и предметов, заключения судебных экспертиз, подтверждающих причастность Товмасяна к вышеуказанным преступлениям. В настоящее время уголовное дело направлено для дальнейшей передачи в суд", - отмечается в сообщении.Об инциденте 7 января рассказывал журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области – по его словам, загорелся торговый ларек с шаурмой, трех человек с ожогами увезли в больницу, пожар тушили два часа, огонь задел еще три павильона.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Ростовской области три человека погибли при пожаре в торговом павильоне
Житель Ростова-на-Дону пойдет под суд за гибель трех человек в торговом павильоне
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек – РИА Новости.
Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели трех человек при пожаре в торговом павильоне в Ростове-на-Дону
в январе, сообщает СК России
.
"Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего индивидуального предпринимателя Самвела Товмасяна. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 143 УК РФ, пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (нарушение требований охраны труда и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что Товмасян арендовал один из торговых павильонов на улице Жданова в Ростове-на-Дону, в котором организовал готовку и продажу еды. В 2019 и 2020 годах он купил газовые баллоны для подключения к аппаратам по приготовлению пищи, которые разместил рядом с источниками открытого огня. В ночь на 7 января 2021 года в павильоне воспламенились газовые баллоны. Два повара 21 и 28 лет и один посетитель 25 лет погибли, еще один посетитель пострадал.
Установлено, что повара были допущены к работе без прохождения обучения, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, отметили в СК. На денежные средства и имущество обвиняемого был наложен арест.
"Следствием собран достаточный объем доказательств, в том числе показания свидетелей, потерпевших, результаты осмотров места происшествия и предметов, заключения судебных экспертиз, подтверждающих причастность Товмасяна к вышеуказанным преступлениям. В настоящее время уголовное дело направлено для дальнейшей передачи в суд", - отмечается в сообщении.
Об инциденте 7 января рассказывал журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области
– по его словам, загорелся торговый ларек с шаурмой, трех человек с ожогами увезли в больницу, пожар тушили два часа, огонь задел еще три павильона.