https://ria.ru/20210217/samara-1597928589.html
В Самаре ликвидировали открытое горение в торговом павильоне
В Самаре ликвидировали открытое горение в торговом павильоне
Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом павильоне на рынке в Самаре, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T22:45
2021-02-17T22:45
2021-02-17T22:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самара
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597925167_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_640ee9175c0a922b56963ff1c5905ec4.jpg
САМАРА, 17 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом павильоне на рынке в Самаре, сообщает ГУМЧС по региону.Ранее МЧС РФ информировало о пожаре в Самаре на улице Магистральной, вечером в среду там загорелся торговый павильон на рынке на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В 21.53 (20.53 мск) пожар был локализован. По данным ГУМЧС, погибших и пострадавших нет."В 23.17 (22.17 мск) 17.02.2021 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.В пресс-службе ГУМЧС добавили, что на месте пожара был проведен анализ воздуха, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.
https://ria.ru/20210217/pozhar-1597873519.html
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597925167_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_cd8cf1ae384caa8493a15bdc90b74bb4.jpg
Кадры тушения пожара на продуктовом рынке
В Самаре ликвидируют пожар на продуктовом рынке. Сложная планировка здания и удалённость источников противопожарного водоснабжения осложняли тушение пожара, однако пожарным удалось не допустить распространение огня на рядом стоящее здание, в 20.53 мск пожар локализован на площади 1500 кв.м.
2021-02-17T22:45
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, происшествия